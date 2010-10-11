Рефинансирование кредита: как потребителю платить меньше

Ставка рефинансирования в Беларуси постоянно снижается. Соответственно, более выгодными становятся кредиты. Однако банки не торопятся делать более дешевыми уже выданные займы. В таком случае потребителей есть два способа как платить меньше.

Во-первых, можно обратиться в свой банк и попросить снизить ставку по долгу. А можно перевести кредит в другой банк.

По-научному это называется рефинансированием кредита. Схема простая. Главная задача потребителя – найти банк с низкими процентными ставками. После чего там берется займ, который полностью покрывает первый кредит. То есть получается, что клиент остается должен все ту же сумму. Но уже другому банку, где, к примеру, ежемесячные выплаты меньше.

Валерий Смоляк, заместитель председателя правления коммерческого банка:

Банки стали более позитивно подходить к кредитованию физлиц, то есть, нет уже той боязни, которая была сразу после кризиса, и сейчас идет борьба за клиента. Все банки поняли, что нужно не только искать новых потребителей, но и наращивать свою базу за счет тех, кто уже когда-то получал кредиты.

Если убрать сложные банковские термины, то получается, что банки таким образом просто переманивают друг у друга клиентов.

Феликс Чернявский, руководитель аналитического центра Ассоциации белорусских банков:

Клиентам это очень выгодно, когда услуги банков удешевляются, и в то же время вот эти действия заставляют другие банки, которые не готовы к такому снижению процентных ставок, заставляют активней работать над предоставлением более дешевых услуг.

Специалисты советуют очень внимательно знакомиться со всеми документами, прежде чем «перебрасывать» займ в другой банк. Ведь есть шанс пропустить какую-нибудь дополнительную комиссию, информация о которой будет записана где-нибудь мелкими буквами. А тогда можно и проиграть в денежном выражении.

Георгий Гриц, заведующий кафедрой института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

Из-за одного процента, а тем более из-за половины процента, бегать не стоит, это можно больше потерять, приметь больше проблем, чем получить дивидендов. Нашу банковскую систему, именно нынешнее состояние, отличает стабильность.

Кстати, процедура перекредитования предполагает жесткий отсев нерадивых заемщиков. Так что недисциплинированные клиенты банков таким образом не смогут облегчить себе жизнь.

Алексей Адашкин, Илья Пучко, телекомпания СТВ