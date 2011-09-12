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Реентович: Логичен вопрос о том, чтобы население несло часть затрат по содержанию мест общего пользования

12 сентября 2011 11:42
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Освещение мест общего пользования должны оплачивать жильцы. Такое предложение сегодня внесли столичные власти.

К слову, в ближайшее время проект утвердят на законодательном уровне и присвоят территории подъезда статус собственности минчан. Таким образом, контроль за состоянием своего имущества и потреблением электроэнергии будет нести каждый житель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В настоящее время у нас фактически все дома являются совместными домовладениями, 85% квартир приватизированы. Соответственно, при приватизации приватизирована и часть мест общего пользования. Поэтому логичен вопрос о том, чтобы население несло часть затрат по содержанию мест общего пользования. Но это не значит, что всё будет оплачиваться за счёт населения — часть бюджета будет участвовать.

# Экономика

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