Реентович: Логичен вопрос о том, чтобы население несло часть затрат по содержанию мест общего пользования

Освещение мест общего пользования должны оплачивать жильцы. Такое предложение сегодня внесли столичные власти.

К слову, в ближайшее время проект утвердят на законодательном уровне и присвоят территории подъезда статус собственности минчан. Таким образом, контроль за состоянием своего имущества и потреблением электроэнергии будет нести каждый житель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В настоящее время у нас фактически все дома являются совместными домовладениями, 85% квартир приватизированы. Соответственно, при приватизации приватизирована и часть мест общего пользования. Поэтому логичен вопрос о том, чтобы население несло часть затрат по содержанию мест общего пользования. Но это не значит, что всё будет оплачиваться за счёт населения — часть бюджета будет участвовать.