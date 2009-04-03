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Рецепт выхода из мирового финансового кризиса найден

03 апреля 2009 10:03
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По крайней мере на это надеются специалисты. Лечение глобальной экономики обойдется в пять триллионов долларов и продлится не менее полутора лет. Деньги пойдут на помощь наиболее пострадавшим странам. Дополнительно один триллион выделят Международному валютному фонду. Таковы основные итоги саммита руководителей ведущих мировых держав G-20. Кризис заставил лидеров стран найти общий язык. В частности, они договорились сообща бороться с оффшорами, финансовыми махинациями и ужесточить контроль за выплатой бонусов топ-менеджерам крупных компаний в условиях кризиса.
# Экономика

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