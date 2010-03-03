Рэарганізацыю стратных гаспадарак працягваюць на Міншчыне
У гэтым накірунку ў краіне працуюць ужо 6 год. Юрыдычны аспект справы рэгулююць ўказы аб фінансавым аздараўленні СВК і парадку перадачы інвестарам стратных гаспадарак.За гэты час толькі сталічныя «донары» уклалі ў рэфармаванне «СВК-банкрутаў» Мінскага раёна больш за трыльён рублёў. Праўда, не ва ўсіх атрымалася «пацягнуць» «сельскагаспадарчы воз». Па выніках мінулага года 15 сельгасфіліялаў прысталічча дапусцілі зніжэнне вытворчасці малака. Дзве – спрацавалі са стратамі. Мінсельгасхарч выступае з прапановай штрафаваць «недабранадзейных» інвестараў.