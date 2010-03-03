Прямой эфир

Рэарганізацыю стратных гаспадарак працягваюць на Міншчыне

03 марта 2010 21:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У гэтым накірунку ў краіне працуюць ужо 6 год. Юрыдычны аспект справы рэгулююць ўказы аб фінансавым аздараўленні СВК і парадку перадачы інвестарам стратных гаспадарак.За гэты час толькі сталічныя «донары» уклалі ў рэфармаванне «СВК-банкрутаў» Мінскага раёна больш за трыльён рублёў. Праўда, не ва ўсіх атрымалася «пацягнуць» «сельскагаспадарчы воз». Па выніках мінулага года 15 сельгасфіліялаў прысталічча дапусцілі зніжэнне вытворчасці малака. Дзве – спрацавалі са стратамі. Мінсельгасхарч выступае з прапановай штрафаваць «недабранадзейных» інвестараў.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 марта 2010 21:45

Сельсаветы Міншчыны вучацца працаваць без дзяржаўных датацый

03 марта 2010 15:37

Правительство Греции одобрило меры по сокращению дефицита бюджета еще на 5 миллиардов евро

03 марта 2010 15:22

Д.Кийко: Изменение льготы на налог на прибыль дает инвестору уверенность в окупаемости его проекта