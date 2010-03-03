Рэарганізацыю стратных гаспадарак працягваюць на Міншчыне

Сельсаветы Міншчыны вучацца працаваць без дзяржаўных датацый

Летась «па сродках» пражылі 17 сельскіх і адзін пасялковы савет – у Смілавічах. Асноўныя крыніцы прыбыткаў для мясцовых органаў улады – падаткі на маёмасць і зямлю, а таксама продаж участкаў для індывідуальнага будаўніцтва.