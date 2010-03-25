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Реальные денежные доходы населения Беларуси в 2009 году возросли почти на 3%

25 марта 2010 14:54
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Как подсчитали в Национальном статистическом комитете, больше всего средств белорусы по-прежнему тратят на продукты питания, почти треть уходит на мясные изделия.

Вместе с тем стали больше покупать бытовой техники. Теперь на каждые 100 белорусских семей приходится 145 цветных телевизоров, 127 холодильников и 40 персональных компьютеров. Что касается разрыва в уровне достатка горожан и сельчан, в 2009 году он уменьшился.

Елена Кухаревич, заместитель Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Денежные доходы в расчёте на душу населения в два раза превысили среднедушевой минимальный потребительский бюджет, и в три раза — бюджет прожиточного минимума.

# Экономика

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