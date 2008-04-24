Реализация импортозамещающих программ в Беларуси не обеспечивает снижения самого импорта

Внеплановый рост импорта товаров в Беларусь в 2007-м году стал причиной невыполнения двух из трех плановых показателей во внешней торговле.

Импортозамещение шагает по стране. За последние несколько лет белорусы научились консервировать зеленый горошек и строить высокопроизводительные комбайны. Но, темпы могли быть значительно выше: так в 2007-м году из 560-ти импортозамещающих проектов реализован лишь 191. А поэтому экономические парадоксы встречаются на каждом шагу.

Белорусские газовые плиты поступают на отечественный рынок через иностранных посредников. Спрос на них огромный и валюта уходит за рубеж. И если здесь лозунг "Купляйте беларускае" на службе продавца, то в отношении кондитерских изделий отечественная торговля лоббирует совсем другие интересы.

Подобные факты причина ежегодной утечки десятков миллионов долларов из карманов белорусов за рубеж. В результате неоправданных действий руководителей предприятий и организаций туда же отправляются и бюджетные средства.

В ходе целого ряда проверок Комитета госконтроля по всей стране выявлены десятки нарушений, которые сводят все попытки сделать внешнеторговое сальдо страны положительным. Материалы проверок и разработанные предложения по их устранению будут уже в ближайшее время направлены в белорусское правительство.

