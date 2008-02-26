Развитие Евразийского экономического сообщества должно быть максимально активизировано

Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ЕврАзЭС Таиром Мансуровым.

Темпы, которыми развивается Евразийское экономическое сообщество в настоящее время не соответствуют поставленным задачам. Как подчеркнул Президент - "Формирование Таможенного союза как свободной открытой зоны - это цель, во имя которой стоит работать".



Александр Лукашенко дал указание по вступлению Беларуси в Евразийский банк развития. При этом страна выступит в качестве одного из его учредителей. По завершении встречи в формате "один на один" Таир Мансуров отметил: "Само название банка предполагает, что он должен работать на все 6 государств-участников ЕврАзЭС".



Для дальнейшего развития ЕврАзЭС необходимо усовершенствовать его структуру, а также активизировать взаимодействие советов и комиссий внутри сообщества. На это будет сделан акцент в ближайшее время. При этом позиция белорусской стороны заключается в том, что страны-участницы должны строить абсолютно равноправный диалог в рамках ЕврАзЭС и создавать его четкую нормативно-правовую базу.



"Реально о развитии сообщества будут говорить практические дела. К сожалению, полноценно проекты ЕврАзЭС выполняются только тремя участниками сообщества: Беларусью, Россией и Казахстаном", - заметил Таир Мансуров.



За семь лет существования ЕврАзЭС товарооборот между странами сообщества вырос втрое - до 90 миллиардов долларов. ЕврАзЭС сегодня наиболее динамично развивающаяся организация на постсоветском пространстве. Таможенный союз снимет все барьеры в торговле Беларуси, России и Казахстана. И по прогнозам экспертов в перспективе это привлечет все государства СНГ.