Развитие экономики в посткризисный период: о кризисах, путях выхода из них и последствиях для людей и стран

Средневековье закончилось переходом от ремесленного к цеховому, затем к мануфактурному производству и появлением печатной машины Гуттенберга, а, соответственно, и возникновением новой — медийной — среды. С тех пор историю экономики, в прямом смысле, пишут газеты. А вместе с ней и историю экономических кризисов.

Впрочем, ньюсмейкерами становятся отнюдь не сами кризисы, а знаковые события в борьбе с ними и последствия этой борьбы.

24, 28 и 29 октября 1929 года вошли в газетные статьи и в историю как черный четверг, понедельник и вторник соответственно. Три волны биржевого краха в США предшествовали явлению известному как Великая Депрессия. Уровень промышленного производства в то время был отброшен если не к Средневековью, то точно к уровню начала века, то есть, минимум на 30 лет назад. Однако, благодаря жесткой государственной политике в сфере занятости и финансовой реформе, с неуправляемым долларом удалось совладать. А на страницах газет 30-х годов, и в летописи истории остались война за рабочие места и отмена золотого стандарта.

А вот газета двухлетней давности. Кризис 2008 года нередко сравнивают с тем, что был почти 80 лет назад. Похожие заголовки, похожие настроения. Банковский кризис, нехватка финансовых средств, остановка производств. Это то, что объединяет две рецессии. Но есть и различия. И они также не ускользнули от внимания газет.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЭКООМ:

Этот кризис отличался тем, что, в отличии от предыдущих, он был в эру информационных технологий. В мире он полыхал на страницах газет, телекомпании постоянно об этом говорили. Это было во многом надуманно.

В Беларуси смотрели на мировые новости под другим, практическим, углом. Благодаря особенностям нашей экономики, многих негативных последствий финансового кризиса удалось избежать.

Александр Лукашенко:

Единственное, чем нас затрагивает сегодня этот кризис — в мире упал платежеспособный спрос, а мы экспортоориентированная страна и экономика. Поэтому абсолютно недопустимо, если мы начнём работать на склад.

Разгрузка складов стала лишь одним из приемов, которые наши специалисты применили в борьбе с «ненашей» экономической напастью. Были и другие. В частности, привлечение кредитных ресурсов МВФ, открытая инвестиционная политика и сокращение расходов в бюджетной сфере.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Оказалось, что бюджетная политика весьма эффективна. В целом, сокращение расходов бюджета и их перенаправление на инвестиции — в основном, на капитальное строительство — фактически, это была основная мера, которая позволила ВВП вытянуть в плюс.

Георгий Гриц, заведующий кафедрой бизнес-администрирования Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

То, что Беларусь пытается диверсифицировать свои потоки, причем не только экспортные нефтепродуктов, а именно и сырьевые потоки — это тоже является очень решительной мерой в этом направлении.

Волны от эпицентра кризиса на другом конце полушария до Беларуси докатились не сразу. А кто предупрежден — тот вооружен. Большинство наших топ-менеджеров сработали на перспективу и производства, рухнувшие во многих странах, у нас продолжили работу.

Михаил Пилуй, заведующий сектором НИИ Министерства экономики Республики Беларусь:

В нашей стране активизировался внутренний спрос в противовес снижению экспорта. Поэтому наша экономика вышла из кризиса, благодаря высокому внутреннему спросу на нашу продукцию.

Ставка на реальный сектор, то есть, на поддержку крупных промышленных предприятий, оказалась более эффективной, чем переливание денег из одного банка в другой, что и практиковали многие западные страны. Одним из результатов Белорусской антикризисной схемы стала стабильность национальной денежной единицы. Курс рубля к корзине основных валют, то есть по отношению курсу евро, доллара и российского рубля, с начала этого года изменился лишь на 0,7%.

Высокий потенциал денежно-кредитной системы Беларуси на неделе подтвердил глава Нацбанка. Благодаря снижению ставки рефинансирования, общий процент выплат по кредитам снизился. То есть, сегодня все кредиторы должны банкам на 40% меньше чем в 2009 году. Логично и то, что популярность кредитов выросла более чем на треть.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

В этом году мы уже 5 раз снижали ставку рефинансирования, с завтрашнего дня ставка будет 11% вместо 13,5% в январе.

Так и получилось: с 18 августа та самая ставка рефинансирования потеряла очередные проценты. И подогрела интерес к Беларуси у иностранных инвесторов. По мнению профессора Феликса Чернявского, именно они первыми ощутят выгоду. Для совместного бизнеса на нашей территории важно иметь возможность оперировать большими средствами в национальной валюте. Теперь такая возможность им предоставлена. Значит, и собственные финансы зарубежные предприниматели станут вкладывать охотнее.

Феликс Чернявский, аналитик Ассоциации белорусских банков, кандидат экономических наук:

Иностранные инвесторы говорят: у вас очень дорогие кредиты. Мы бы и рады инвестировать, чтобы и часть своих средств вложить. Но чтобы производство функционировало, надо потом и в банки обращаться за кредитными средствами, для быстрейшего их оборота. Поэтому дорогие кредиты ещё являются препятствием для иностранных инвестиций.

Очередные полпроцента сыграли свою роль и для белорусов. Большая экономика для обычного гражданина: если Нацбанк снижает ставку рефинансирования, то жди удешевления кредитов. Впрочем, в кредитных желаниях наши соотечественники уже активизировались. На первом месте займы на потребительские нужды.

Активную политику государства в кредитной-денежной сфере и в реальном секторе экономики белорусы чувствуют на себе. Об этом свидетельствуют цифры. Вот, к примеру: на фоне мирового кризиса наши соотечественники свое положение оценивают оптимистично. Более половины респондентов считают, что их доходы не станут меньше, почти треть ожидает роста, а то, что их кошелек слегка похудеет, прогнозируют лишь незначительная часть опрошенных.

Эти цифры, как и эти газеты — тоже уже часть истории. Наверняка, в будущем журналисты еще не раз обратятся к ним.