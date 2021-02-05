Развитие цифровизации и промкоопераций обсудили на заседании Евразийского межправсовета

Новости Беларуси. Развивая промышленный потенциал стран ЕАЭС, нужно избегать кризиса перепроизводства. При этом стратегическую продукцию и технологии необходимо совместно защищать от недобросовестных действий третьих стран. Об этом 5 февраля заявил Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь также предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе. Речь об этом шла уже на международном форуме, который также принимает казахстанский город. Роман Головченко: Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в ЕАЭС