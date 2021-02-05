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Развитие цифровизации и промкоопераций обсудили на заседании Евразийского межправсовета

05 февраля 2021 11:09
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Новости Беларуси. Развивая промышленный потенциал стран ЕАЭС, нужно избегать кризиса перепроизводства. При этом стратегическую продукцию и технологии необходимо совместно защищать от недобросовестных действий третьих стран. Об этом 5 февраля заявил Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие цифровизации и промкоопераций обсудили на заседании Евразийского межправсовета-1

Беларусь также предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе. Речь об этом шла уже на международном форуме, который также принимает казахстанский город.

Роман Головченко: Беларусь предлагает ускорить реализацию цифровых проектов в ЕАЭС

Развитие цифровизации и промкоопераций обсудили на заседании Евразийского межправсовета-4

Международный саммит собрал всех участников интеграции и стран-наблюдателей. В узком и широком составе сегодня обсудили темы, которые касаются улучшения работы Евразийского экономического союза. Это создание промышленных коопераций, развитие совместных предприятий и трансграничной инфраструктуры, а также цифровая трансформация интеллектуальной собственности и многие другие актуальные проекты.

# ЕАЭС # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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