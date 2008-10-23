Развитие Беларуси в глобальной экономической системе обсуждали сегодня в Национальной Академии наук

Высокий потенциал, но пока не очень высокая активность. Единственный мало-мальский упрек в сторону Беларуси касательно привлечения инвестиций. Однако всем понятно – это только "пока". И главный аргумент в нашу пользу опять же инвестиционный форум в Лондоне. Мы начинаем о себе говорить. И говорить громко, а представитель ООН Антониус Брук констатирует – в списке стран по привлечению иностранных инвестиций Беларусь когда-то была 65-ой... сейчас 48-ая...



Больше всего инвестирует в Беларусь пока Россия. При этом за последние полтора года в страну притекло 4 миллиарда европейских инвестиций. И вот сейчас эти наши два основных рынка – европейский и российский – как и многие другие борются с пессимизмом. Дешевеет все: и сырьё, и акции. Нас же финансовый кризис касается хоть и косвенно, но даже это косвенно – означает проблемы со сбытом продукции и перекредитованием. И в такой ситуации всеобщего недоверия иметь надёжных партнёров – своего рода инвестиция на будущее.



Сегодня в Минске представители научных кругов страны и эксперты из зарубежья определяли роль Беларуси в системе международной экономики. В итоге сошлись во мнении. То из-за чего на нас смотрели косо, теперь у нас же берут на вооружение. Идею о том, что государство не должно уходить из экономики, на собственных примерах недавно подтвердили и Соединёные штаты, и Россия. Правительства которых начали скупать акции компаний на биржах. Тем временем, эксперты прогнозируют, что к концу 2008-го объём внешторга Беларуси и стран ЕС может достигнуть 25-ти миллиардов долларов. Даже в условиях финансового кризиса.



Уже 15 ноября в Вашингтоне соберётся "большая двадцатка". Делегации из 20-ти стран выяснят причины финансового кризиса, дадут оценку уже предпринятым мерам и подумают о новых реформах.