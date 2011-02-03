Разработка системы электронной регистрации бизнеса в Беларуси уже на завершающей стадии

Уже сегодня в Беларуси разрабатывается электронная система по оформлению документов. Зарегистрировать свой бизнес можно не выходя из дома.

Василий Головач руководит частным предприятием всего пять лет. За это время производство продукции увеличилось втрое, появилось более сотни рабочих мест. Предприятие работает стабильно, а предусмотренные Директивой № 4 упрощения налогообложения, уверен бизнесмен, только поспособствует дальнейшему развитию бизнеса.

Василий Головач, бизнесмен:

Каждый предприниматель хочет уменьшить налоговую нагрузку. Но было бы более интересно, лучше, чтобы она была просто проще.

Предприятие Василия Головача импортозамещающее. Здесь обеспечивают все потребности внутреннего рынка в своей продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Активно выходят и на международный уровень. Уже разрабатывается бизнес-план по увеличению мощностей.

Денис Герасимов, начальник отдела продаж частного предприятия:

Мы поставляем в страны Евросоюза, в страны Азии: Туркменистан, Узбекистан. Кроме этого мы произвели поставки в страны МАГРИБА. Это Африка: Марокко и Тунис.

Тем, кто только собирается открыть свое дело, также «зеленый свет». До минимума сокращены сроки рассмотрения заявок. Разрабатывается система электронной регистрации. Создается специальный ВЕБ-портал, где будет расписан весь алгоритм действий для начинающего предпринимателя.

Лилия Иода, начальник отдела Главного управления юстиции Гродненского облисполкома:

Процедура регистрации будет упрощена настолько, что заявитель сможет направлять электронные документы с места, удобного для него, и в любое время суток.

С внедрением электронной системы регистрации открыть свое дело станет намного проще. Для этого даже не нужно выходить из дома. Достаточно иметь свой компьютер, выход в интернет, заполнить соответствующую анкету, поставить электронную подпись, и можно начинать работать.

Разработка системы электронной регистрации сегодня на завершающей стадии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому в ближайшие два-три месяца уже можно будет воспользоваться этими современными цифровыми технологиями.

Единственное, о чем нужно позаботиться будущим бизнесменам, это о приобретении личного цифрового ключа, иначе говоря, электронной подписи. Эта процедура не займет много времени. Компании, которые предоставляют такую услугу, будут работать в каждом райцентре республики.

С марта 2011 года собственный бизнес можно будет зарегистрировать через интернет