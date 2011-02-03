Разработка системы электронной регистрации бизнеса в Беларуси уже на завершающей стадии

Василий Головач руководит частным предприятием всего пять лет. За это время производство продукции увеличилось втрое, появилось более сотни рабочих мест. Предприятие работает стабильно, а предусмотренные Директивой № 4 упрощения налогообложения, уверен бизнесмен, только поспособствует дальнейшему развитию бизнеса.
Василий Головач, бизнесмен:
Каждый предприниматель хочет уменьшить налоговую нагрузку. Но было бы более интересно, лучше, чтобы она была просто проще.
Предприятие Василия Головача импортозамещающее. Здесь обеспечивают все потребности внутреннего рынка в своей продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Активно выходят и на международный уровень. Уже разрабатывается бизнес-план по увеличению мощностей.
Денис Герасимов, начальник отдела продаж частного предприятия:
Мы поставляем в страны Евросоюза, в страны Азии: Туркменистан, Узбекистан. Кроме этого мы произвели поставки в страны МАГРИБА. Это Африка: Марокко и Тунис.
Тем, кто только собирается открыть свое дело, также «зеленый свет». До минимума сокращены сроки рассмотрения заявок. Разрабатывается система электронной регистрации. Создается специальный ВЕБ-портал, где будет расписан весь алгоритм действий для начинающего предпринимателя.
Лилия Иода, начальник отдела Главного управления юстиции Гродненского облисполкома:
Процедура регистрации будет упрощена настолько, что заявитель сможет направлять электронные документы с места, удобного для него, и в любое время суток.
С внедрением электронной системы регистрации открыть свое дело станет намного проще. Для этого даже не нужно выходить из дома. Достаточно иметь свой компьютер, выход в интернет, заполнить соответствующую анкету, поставить электронную подпись, и можно начинать работать.
Разработка системы электронной регистрации сегодня на завершающей стадии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому в ближайшие два-три месяца уже можно будет воспользоваться этими современными цифровыми технологиями.
Единственное, о чем нужно позаботиться будущим бизнесменам, это о приобретении личного цифрового ключа, иначе говоря, электронной подписи. Эта процедура не займет много времени. Компании, которые предоставляют такую услугу, будут работать в каждом райцентре республики.
С марта 2011 года собственный бизнес можно будет зарегистрировать через интернет