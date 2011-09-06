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Размеры стипендий в Беларуси привяжут к тарифной ставке первого разряда

06 сентября 2011 17:44
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Глава государства подписал указ о социальной поддержке обучающихся. Документ упрощает порядок исчисления стипендий и будет способствовать их оперативному перерасчету.

Кроме того, учреждены 200 стипендий Президента Беларуси студентам и курсантам учреждений высшего образования и 100 стипендий аспирантам, а также именные стипендии. При этом аспирантам, которые досрочно защитили диссертации, президентская стипендия будет выплачиваться в трехкратном размере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Повышаются и размеры стипендий отдельным категориям обучающихся. Документом также предусмотрено увеличить объём бюджетных средств на выплату надбавок за успехи в учёбе, общественной и научной работе и оказания материальной помощи обучающимся.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

По нашим предварительным подсчетам, уже в сентябре средняя стипендия студента составит 280 тысяч белорусских рублей. Указ предусматривает увеличение на 0,4% фонда материальной помощи и надбавок студентам за участие в общественной и научной работе. В денежном выражении это около 2 миллиардов белорусских рублей, которые будут направлены в соответствующие фонды вузов.

# Экономика # Образование # Белоруссия

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