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Размер золотовалютных резервов Беларуси близок к международным стандартам

25 апреля 2008 11:40
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Об этом заявил вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. На 1 апреля текущего года золотовалютные резервы в национальном определении превысили 5,5 миллиардов долларов. В финансовой системе Беларуси сохраняется стабильность. Показатели реального сектора экономики позволяют решать и все социальные задачи.

В январе-феврале текущего года реальные денежные доходы населения увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 13 %. Средняя зарплата возросла на 22 % и превысила 750 тысяч рублей. Подробнее об отчете правительства перед парламентариями в наших следующих выпусках новостей.
# Экономика

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