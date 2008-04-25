Размер золотовалютных резервов Беларуси близок к международным стандартам

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания. На 1 апреля текущего года золотовалютные резервы в национальном определении превысили 5,5 миллиардов долларов. В финансовой системе Беларуси сохраняется стабильность. Показатели реального сектора экономики позволяют решать и все социальные задачи.



В январе-феврале текущего года реальные денежные доходы населения увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 13 %. Средняя зарплата возросла на 22 % и превысила 750 тысяч рублей. Подробнее об отчете правительства перед парламентариями в наших следующих выпусках новостей.