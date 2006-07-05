Размер заработной платы граждан Беларуси выше прогнозных показателей

В январе-мае текущего года темпы роста номинальной и реальной заработной платы в республике, ее регионах в большинстве отраслей экономики были выше прогнозных показателей на 2006 год. Об этом сообщили в главном управлении труда и заработной платы Минтруда.

Среднемесячная заработная плата в январе-мае 2006 года увеличилась к соответствующему периоду 2005 года почти на 30% и достигла Br548,6 тысяч. В мае нынешнего года средняя заработная плата возросла по сравнению с маем прошлого года на 28,6% и достигла Br579,3 тысяч, или $269,7 в эквиваленте.

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что приведенные данные о номинальной и реальной начисленной среднемесячной заработной плате включают заработок работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, кроме малых предприятий негосударственной формы собственности, а также занятых в сфере индивидуального предпринимательства.