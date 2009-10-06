Разгрузка складов: вопрос реализации товаров легпрома до сих пор остается проблемным

С начала года развернуто масштабное реформирование отрасли.

Государственные дотации позволили большинству предприятиям обновиться технически. С новым качеством и ассортиментом нашим производителям впору рассчитывать и на мировые рынки. Несмотря на мировой кризис, производства разработали новые бренды.

Вопрос реализации товаров легпрома до сих пор остается проблемным. С начала года развернуто масштабное реформирование отрасли. Показатели пошли на поправку, но у покупателя – своя оценка.

Искушенным покупателям есть с чем сравнивать. Ведь объективная оценка качества и ассортимента со стороны потребителя привлекает на наши прилавки импортеров. Это в какой-то мере тоже подталкивает белорусского производителя к работе над ошибками.

Не последнюю роль на рынке сегодня играют и индивидуальные предприниматели. На их плечах – 7% продаж отечественного легпрома. Бизнесмен по роду профессии обязан уметь делать деньги из товара. Другой вопрос – из какого. Так что производителю самому сегодня как никогда выгодно заинтересовать посредника своим продуктом.

Шаг на опережение мирового кризиса перепроизводства государство сделало еще в конце прошлого года. Тогда на модернизацию предприятий легкой промышленности было выделено 150 миллионов евро. Дотации осваиваются и сейчас, и уже позволили обновить оборудование и расширить ассортимент выпуска.

- Эти деньги предоставлены на условиях кредита под гарантию правительства, что позволило ими воспользоваться даже тем предприятиям, которые не имеют сегодня залогового или иного обеспечения. То есть, таким образом мы существенно усилим позиции наших предприятий на рынке, - заявил Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром».

Самым действенным и популярным в народе методом торговли остается ярмарка. 6 октября открылась крупнейшая отечественная распродажа. В четырехдневных оптовых торгах участвуют более 250 предприятий. Помимо белорусов, свои стенды в выставочном центре развернули гости из России, Украины, Латвии, Эстонии, Турции и Южной Кореи.И это уже пример проверенного годами метода продвижения белорусских торговых марок на зарубежные рынки.

Помимо основного занятия - торговли, здесь организованы семинары, круглые столы, презентации, и даже показы новых коллекций одежды. Так что у предприятий легкой промышленности есть отличная возможность обменяться опытом.