Равнодоходные цены на газ с Россией должны вступить в силу с 2015 года

Подготовка соответствующего соглашения начнется в будущем году. Достигнутые договоренности по нефти уже оценивают как выгодные в белорусском правительстве.

Здесь же сегодня обсудили все 17 соглашений по Единому экономическому пространству Беларуси, России и Казахстана. Новый этап интеграции обеспечит свободу передвижения не только товаров, но и капиталов, рабочей силы и услуг. Причем, весь пакет документов соответствует нормам Всемирной торговой организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В целом, принятие такого варианта ограничений и условий по учреждению деятельности и взаимной торговли в рамках ЕЭП, дает наиболее сбалансированную позицию. Минимизирует потери от взаимного открытия рынков и усиливает переговорную позицию Беларуси по присоединению к ВТО.