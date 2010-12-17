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Равнодоходные цены на газ с Россией должны вступить в силу с 2015 года

17 декабря 2010 12:56
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Подготовка соответствующего соглашения начнется в будущем году. Достигнутые договоренности по нефти уже оценивают как выгодные в белорусском правительстве.

Здесь же сегодня обсудили все 17 соглашений по Единому экономическому пространству Беларуси, России и Казахстана. Новый этап интеграции обеспечит свободу передвижения не только товаров, но и капиталов, рабочей силы и услуг. Причем, весь пакет документов соответствует нормам Всемирной торговой организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В целом, принятие такого варианта ограничений и условий по учреждению деятельности и взаимной торговли в рамках ЕЭП, дает наиболее сбалансированную позицию. Минимизирует потери от взаимного открытия рынков и усиливает переговорную позицию Беларуси по присоединению к ВТО.

# Экономика

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