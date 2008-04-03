Равенство и "прозрачность" доходов - новый принцип работы на рынке недвижимости

Специалисты Минюста учили сегодня риелтеров работать по новым правилам: единые для всех тарифы теперь будут прописаны в договорах и, соответственно, облагаться налогами.Напомним, в соответствии с принятыми нормативными актами в Беларуси с 1 апреля изменен порядок оплаты риелторских услуг по совершению сделок с недвижимостью. Они будут оплачиваться в процентах от стоимости объекта недвижимости в размере 1-3%. В финансовых обязательствах покупатель и продавец отныне меняются местами. Проще говоря, решив продать квартиру, вы автоматически становитесь заказчиком услуги и посему платить тоже придется вам. Зато при последующей покупке недвижимости - вчерашний продавец уже агентству ничего не должен. Именно на таких "квартирных цепочках" и строятся в основном сделки "купли-продажи".



Новые правила вызвали и новые вопросы. Как на практике применять единую систему оплаты директорам риелтерских агентств сегодня объясняли специалисты Минфина.



Контролировал деятельность риелтеров Минюст всегда. Нарушений в этой сфере - предостаточно. Только за первый квартал этого года уже аннулировали 4 лицензии и привлекли к административной ответственности 25 руководителей агентств. Основная претензия - "непрозрачность" доходов. Итак, цена риэлтерских услуг будет теперь напрямую зависеть от суммы сделки, при чем платить в большинстве случаев придется продавцу и через кассу, агентствам - вовремя платить налоги на реальные доходы.