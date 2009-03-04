Расширяя географию поставок, белорусские производители становятся всё более мобильными игроками на ранее освоенных рынках

Изменения в законодательстве дают большую свободу движению отечественных товаров за рубеж. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ Беларусь остаётся единственной на постсоветской страной, где в промышленном секторе наблюдается рост. Штаб – что, кому, куда продать. Каждый день производственников начинается со взгляда в мир. Когда ранее освоенные рынки стали не платежеспособными - поиск новых – единственный выход. Белорусское народное «Ня спи у шапку!..» - как никогда кстати, если хочешь, чтобы дела как по маслу шли.



Известный в мире белорусский производитель кузовов и прицепов потребителя давно берёт не только паритетом цены и качества, но и мобильностью. Наши трейлеры, хочешь к европейским, хочешь к азиатским шасси подойдут. Под санитарно-гигиенические требования любой страны фургон обставят. Сейчас для сети быстрого питания Швеции стараются.



В то время как мировые автогиганты требуют от своих правительств миллиардных вливаний для сохранения производства, белорусские – работают. На внешние условия хоть и сетуют, но не унывают. Межгосударственный статистический комитет СНГ озвучил данные по динамике промышленного производства на постсоветском пространстве в минувшем январе. Скорее и не динамики, а спада. По сравнению с январём прошлого года, рост только у Беларуси.



Одной из последних мер, упрощающих внешнеэкономическую деятельность, стал Указ Президента. С апреля документ ослабляет и контроль за экспортными операциями. Разрешаются неденежные взаиморасчёты.