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Расширяется перечень товаров, которыми можно торговать на рынках

01 декабря 2009 06:51
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В него включены алкогольные напитки, табачные изделия, сахар, мука и другие товары.

При этом продажа алкоголя и сигарет разрешена в магазинах, объектах общественного питания, расположенных на территории рынков, независимо от их принадлежности. Некоторые товары можно будет купить и в магазинах-складах с минимальной торговой надбавкой. Торговать куриными яйцами на рынке смогут как предприятия-производители, так и индивидуальные предприниматели.

Таким образом, ассортимент продукции расширится и увеличится товарооборот. У покупателей же появится больше возможностей приобрести необходимые товары.

# Экономика

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