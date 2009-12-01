Расширяется перечень товаров, которыми можно торговать на рынках

В него включены алкогольные напитки, табачные изделия, сахар, мука и другие товары.

При этом продажа алкоголя и сигарет разрешена в магазинах, объектах общественного питания, расположенных на территории рынков, независимо от их принадлежности. Некоторые товары можно будет купить и в магазинах-складах с минимальной торговой надбавкой. Торговать куриными яйцами на рынке смогут как предприятия-производители, так и индивидуальные предприниматели.

Таким образом, ассортимент продукции расширится и увеличится товарооборот. У покупателей же появится больше возможностей приобрести необходимые товары.