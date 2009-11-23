Расширение транспортных горизонтов в рамках «Восточного партнерства»

Беларусь, Литва и Украина утвердили план конкретных инициатив, которые будут отражены в совместном обращении к Европейской комиссии

Контейнерный поезд «Викинг» передвигается по трансъевропейскому железнодорожному транзитному коридору. Проект с мифологическим названием придумали в 2003 году белорусы, литовцы и украинцы. Походы «Викинга» между двумя морями – Черным и Балтийским — уже стали более увесистыми, да и география будет расширяться.

Металлические боксы с белорусскими, американскими, китайскими грузами – список можно продолжать долго — складываются на железнодорожные составы круглосуточно. В этих многотонных контейнерах – внушительный вес нашего экспорт-импорт потенциала. И именно на белорусской железной дороге упаковку этого самого потенциала Ассоциация европейских интермодальных перевозок в 2009 году признала лучшим европейским проектом по перевозке грузов из пункта А в пункт Б.

Евгений Рогачев, генеральный директор «Белинтертранса – транспортно-логистического центра»:

Три железнодорожные администрации — литовская, белорусская и украинская — получили своеобразную отметку. Европейский союз оценил наш проект.

Контейнерный поезд «Викинг» работает эффективно, с «плюсом». И это становится плюсом для трех стран в рамках «Восточного партнерства».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Для того, чтобы подчеркнуть практическую значимость того, чем мы занимаемся в рамках «Восточного партнерства» и, в частности, этого проекта, скажу, что за 7 месяцев этого года перевозки по этому маршруту выросли в 5 раз – это свидетельство серьёзной работы.

В составе экспресса могут перевозиться грузы с пометкой «из» и «в» страны Балтии, Скандинавии, Завкавказья, Центральной Азии и Ближнего Востока. И министры иностранных дел Беларуси, Украины и Литвы констатировали, что потенциал проекта значительно возрастет в случае расширения географических границ. Транспортные возможности будут увеличивать и за счет автомагистралей.

Петр Порошенко, министр иностранных дел Украины:

Строительство автомобильной магистрали, которая свяжет Балтийское море с Черным, находится на проектном уровне. Эта большая подготовительная работа проводится уже сейчас.

Успехи в совместной транспортной работе трех стран есть явный прогресс в формировании многосторонних механизмов Восточного Партнерства. И чем больше будет конкретных проектов, тем громче зазвучат голоса авторов «Викинга» 8 декабря на встрече глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе.