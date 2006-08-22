Рассчитываться за поставку хлебопродукции надо вовремя

Требования к расчетам между субъектами хозяйствования за поставленные муку, крупу и хлебобулочные изделия ужесточены. Порядок расчетов за мясную и молочную продукцию теперь распространяется и на хлебопродукты.

Установлено, что заготовительные и перерабатывающие организации, а также индивидуальные предприниматели должны рассчитываться с сельхозорганизациями и организациями потребкооперации за хлебопродукты не позднее 10 календарных дней со дня поставки, обслуживающие бюджетную и социальную сферу и население - не позднее 30 дней.

Организации розничной торговли и общепита должны рассчитываться с организациями хлебопродуктов по хлебопродукции не позднее 15 календарных дней со дня реализации, по муке и крупе - 30 календарных дней, индивидуальные предприниматели по всем хлебопродуктам должны рассчитываться по предоплате. Новые условия должны упорядочить расчеты с предприятиями хлебопродуктов и с хлебозаводами, а также обеспечить их своевременность.