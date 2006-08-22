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Рассчитываться за поставку хлебопродукции надо вовремя

22 августа 2006 14:00
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Требования к расчетам между субъектами хозяйствования за поставленные муку, крупу и хлебобулочные изделия ужесточены. Порядок расчетов за мясную и молочную продукцию теперь распространяется и на хлебопродукты.

Установлено,   что    заготовительные    и перерабатывающие  организации, а также   индивидуальные   предприниматели должны  рассчитываться  с  сельхозорганизациями  и организациями потребкооперации за хлебопродукты  не  позднее 10 календарных дней  со  дня  поставки, обслуживающие  бюджетную  и социальную  сферу  и  население  -  не позднее 30 дней.

Организации розничной торговли и общепита  должны рассчитываться с организациями хлебопродуктов по хлебопродукции не позднее  15 календарных дней со дня реализации, по муке и крупе  - 30   календарных  дней,  индивидуальные  предприниматели  по  всем хлебопродуктам должны рассчитываться по предоплате. Новые условия должны  упорядочить  расчеты с предприятиями  хлебопродуктов  и  с хлебозаводами, а также  обеспечить  их  своевременность.

# Экономика

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