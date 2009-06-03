Расходы бюджета на оплату труда не уменьшатся

Об этом заявил сегодня министр финансов Андрей Харковец на заседании Постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

«Мы не секвестируем расходы, связанные с оплатой труда», — сказал министр. Он подчеркнул, что Минфин никогда не инициировал проводить экономию бюджет ресурсов на счет расходов на заработную плату.

Андрей Харковец напомнил, что накануне в Беларуси была проведена корректировка бюджета 2009 года. Его расходы сокращены на величину дефицита и таким образом бюджет стал сбалансированным «Расходы бюджета финансируются исключительно за счет его доходов», — пояснил министр. При этом он отметил, что после уточнения бюджета рост расходов на здравоохранение сохранен на самом высоком уровне: они увеличатся примерно на 20-25%. Все остальные расходы скорректированы на уровень инфляции (около 11-15%).