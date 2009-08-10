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Рапсовое масло по-белорусски

10 августа 2009 18:43
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Александр Лукашенко посетил завод по переработке рапса.

Активная переработка рапса в стране – одно из поручений главы государства, которое успешно реализовалось в Скиделе.

Президент оценил белорусское рапсовое масло

Президент оценил белорусское рапсовое масло

Президент оценил белорусское рапсовое масло

# Экономика # Лукашенко

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