Рапсовое масло по-белорусски

Активная переработка рапса в стране – одно из поручений главы государства, которое успешно реализовалось в Скиделе.
Александр Лукашенко считает недопустимыми факты поставки хозяйствам страны некачественной сельскохозяйственной техники.
Об этом сообщили в Минсельхозпроде страны. Убрано более половины урожайных полей.
Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Гродненской области. Президент посетил одно из лучших предприятий Беларуси.
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