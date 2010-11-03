Райнер Линднер, председатель Минского форума: Впервые сам форум поддерживают немецкие компании

Более 400 европейских политиков, экономистов и социологов намерены обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере политики, экономики и развитии общества.
Самой представительной ожидается делегация из Германии. Немецкие бизнесмены заинтересованы инвестировать в белорусскую экономику, особенно в инновационные проекты.
Райнер Линднер, председатель Минского форума:
Это экономические связи, которые сложились на форуме — в этом году много приезжает предпринимателей. Впервые немецкие компании поддерживают сам форум. Сам факт проведения форума — это тоже показатель успеха.
Петер Деттмар (Германия): Ценность и успех Минского форума в том, что это платформа для диалога