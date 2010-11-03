Райнер Линднер, председатель Минского форума: Впервые сам форум поддерживают немецкие компании

«Пять минут» с Алексеем Адашкиным

Либерализация экономики, частный бизнес, средний класс. Эти понятия сейчас у всех на слуху. Но кто такой предприниматель? Для большинства — это торговец на рынке, хозяин кафе или владелец салона красоты. Это тот, кто работает на себя и порой страдает от бесчисленных контролеров. Но это и тот, кто сегодня может внести реальный вклад в развитие белорусской экономики. Тернистый путь предпринимательства: кому он по плечу и готовы ли белорусы реализовать свою деловую хватку? Об этом следующие 5 минут. Здравствуйте, меня зовут Алексей Адашкин.