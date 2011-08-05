Радоман: В Минске не выполнен план полугодия по строительству жилья. Причины отставания: неорганизованность, недостаточный контроль и низкий спрос

Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Сергей Радоман сегодня на заседании мэрии, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития столицы в январе-июне, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным Сергея Радомана, в столице в январе-июне введено в эксплуатацию только 370 тыс.кв.м общей площади жилья - 30,9% годового плана (задание на год 1,2 млн.кв.м. - Прим. БЕЛТА). При этом, по его мнению, все предпосылки для выполнения плана полугодия были. Неорганизованность, недостаточный контроль и низкий спрос он назвал основными причинами отставания. Вместе с тем объективных причин для невыполнения задания по итогам года в Минске нет, заявил заместитель председателя Мингорисполкома.

«В столице во II полугодии главная задача - обеспечить сдерживание стоимости по заключенным договорам на уровне мая текущего года», - сказал Сергей Радоман. Для этого на КУП «Минский городской центр по ценообразованию» возложены обязательства постоянно отслеживать формирование цен (стоимость 1 кв.м. - Прим. БЕЛТА), которые застройщики предлагают опубликовать в своих декларациях. «Ни одна декларация в городе не будет опубликована без получения согласия Мингорисполкома», - подчеркнул зампред горисполкома.Для удержания стоимости жилья, по его словам, организациям-застройщикам, проектным институтам необходимо пересмотреть подходы к работе. В частности, заменить импортные материалы на отечественные комплектующие, а заказчикам и подрядчикам принять меры по сокращению сроков строительства.