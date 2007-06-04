Работы больше - бездельников меньше

В белорусской столице отмечают снижение уровня безработицы.

За последнее время на дополнительно введенные рабочие места в организации города трудоустроили почти 9 тысяч человек. Около 18 тысяч мест по-прежнему остаются вакантными. С начала года в отделы трудоустройства столицы обратились порядка 12 тысяч минчан. Перспективный и реальный рабочий потенциал оценили на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.

Уровень безработицы в столице на сегодня 0,4%. За последние пять месяцев новое место работы обрели более пяти тысяч минчан, из них 3 тысячи - через территориальные центры занятости. Еще семьсот человек направлено на переобучение по другим специальностям. Однако вакансии по-прежнему есть.

Дефицит рабочей силы испытывает строительный комплекс столицы. Не хватает квалифицированных каменщиков, укладчиков плитки, облицовщиков. В переизбытке - юристы, менеджеры и экономисты.

Заработная плата в столице возросла. 390 долларов США в среднем сегодня получают минчане. Это на 0,1 выше установленного показателя и на 12% больше, по сравнению с минувшим годом. Самая оплачиваемая отрасль - банковская. Меньше всего за работу получают в социальной сфере, в сфере бытового обслуживания и легкой промышленности.

Несчастные случаи, нарушения законодательства, штрафы: Минское городское управление департамента государственной инспекции труда бьет тревогу. За четыре месяца от работы за невыполнение требований по охране труда отстранено шестьсот человек. Наиболее тревожная отрасль - строительная. Городские власти намерены выяснить - почему, и сделать определенные выводы.

