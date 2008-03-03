Работу риэлтеров упорядочат

Соответствующий указ подписал глава государства. Отныне, цены на услуги агентов по недвижимости - будут фиксированными. Теперь известно за что и сколько надо платить в отношениях риэлтор-клиент.

Рисковать в процессе купли-продажи честно нажитым имуществом рисковать никто не хочет. Да и переплачивать за посредничество между покупателем объекта недвижимости и продавцом тоже. Раньше риэлторы брали плату за мифические нормо-часы и за тарифы, которые себе и устанавливали. Теперь точно определено, за что и сколько клиент будет платить риелтору.

Есть два пути. Первый - когда сделка совершена от начала до конца, тогда расчет будет производится в процентном отношении - посредник получает от одного до трех процентов от стоимости объекта недвижимости. Второй вариант - оплата дополнительных риэлторских услуг - созвоны, реклама, поиск нужных людей, оценка стоимости. В этом случае - точно по прейскуранту.

Усиление госрегулирования в риэлторской деятельности приведет к уходу от "серых" схем. Бизнес по честным схемам укрупнится. Еще одно требование к риэлторским организациям. Министерство юстиции ввело обязательное требование к количеству аттестованных риэлторов. Если раньше в штате фирмы их насчитывалось трое, то сейчас должно работать не менее пяти специалистов.

