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Работу Минтранса подвергли резкой критике

02 октября 2007 16:41
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Белорусское правительство не удовлетворено работой Министерства транспорта и коммуникаций.

Сегодня на заседании Президиума Совмина причиной резкой критики ведомства стала Госпрограмма развития международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов на 2003-2008 годы.

По мнению грузоперевозчиков, хорошие дороги пока не выдерживают конкуренции с целым комплексом проблем: от минимального придорожного сервиса, немногочисленных заправок до высоких сборов, расценок на конвоирование и налоговой нагрузки.

За год не более 30 тысяч поездок при прогнозе - как минимум 42. Общее количество поездок снизилось - за шесть месяцев этого всего 19 тысяч.

Доклад министра транспорта ни по одному из направлений госпрограммы правительство не удовлетворил, вызвав только ряд дополнительных вопросов к чиновнику. Один из них - почему белорусские грузы не перевозятся отечественными перевозчиками с потерями для страны миллионов долларов.

Все представленные Минтрансом документы Правительство вернуло на доработку. Ответы на вопросы должны появиться уже до 15 октября. Кроме того, Комитету госконтроля предложено дать оценку хозяйственной деятельности министерства.

# Экономика

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