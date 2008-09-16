Работу масложировой промышленности критиковало Правительство

Программа развития отрасли выполнена в республике менее, чем на половину. Мощности перерабатывающих предприятий не справляются с объемами заготовок рапса. Программу по переработке масляничных культур в правительстве готовы скорректировать. В частности, мощности заводов по переработке масличных культур увеличат в два с половиной раза. А в ближайшие два года в Брестской области появится новое предприятие по производству рапсового масла. Стоимость проекта — 20 миллиардов рублей. Завод позволит полностью удовлетворить потребность республики в растительном масле.