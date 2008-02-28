Работа строительной отрасли Беларуси полностью развалена

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию работы строительного комплекса страны.Эта отрасль - всегда под пристальным вниманием населения, отметил глава государства. Все проблемы налицо, от ценообразования до дефицита строительных материалов и кадров. Поэтому решения их следует принимать безотлагательно.



От участников совещания Александр Лукашенко потребовал деловых предложений о путях кардинального подъема всей строительной отрасли.



Перспективы развития строительной отрасли Беларуси будут выработаны к концу июля. Президент Александр Лукашенко, завершая сегодняшнее совещание, предложил провести очередную встречу с Правительством и руководителями стройорганизаций летом, с тем, чтобы изучить работу этой сферы за полугодие текущего года и выработать стратегию на перспективу.



Глава государства сегодня остался недоволен услышанным на совещании и в этой связи резко раскритиковал работу Кабинета министров.