Работа магазинов беспошлинной торговли упорядочена

Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Отныне размещение таких торговых объектов возможно в пунктах пропуска через Госграницу Беларуси, расположенных в аэропортах, открытых для международного сообщения.



На таможенной территории республики могут располагаться магазины, созданные Главным управлением по обслуживанию дипкорпуса и официальных делегаций Управделами Президента либо юридическим лицом, учредитель которого - это госучреждение.



На территории Национального аэропорта "Минск" разрешено открыть три магазина беспошлинной торговли. Все остальные должны прекратить свою деятельность через три месяца со дня официального опубликования указа.