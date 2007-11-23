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Работа магазинов беспошлинной торговли упорядочена

23 ноября 2007 11:33
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Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Отныне размещение таких торговых объектов возможно в пунктах пропуска через Госграницу Беларуси, расположенных в аэропортах, открытых для международного сообщения.

На таможенной территории республики могут располагаться магазины, созданные Главным управлением по обслуживанию дипкорпуса и официальных делегаций Управделами Президента либо юридическим лицом, учредитель которого - это госучреждение.

На территории Национального аэропорта "Минск" разрешено открыть три магазина беспошлинной торговли. Все остальные должны прекратить свою деятельность через три месяца со дня официального опубликования указа.
# Экономика

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