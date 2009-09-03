Рабочие ММЗ оставляют на заводе 20% заработка

Руководство ОАО «Минский моторный завод» в качестве антикризисной меры рекомендовало каждому работнику оставлять 20% заработной платы на заводе, рассчитываясь за обеды в столовых, за продукты и ТНП собственного производства.

«Одна из эффективных мер стабилизации положения - увеличение объема реализации продуктов питания, других товаров через заводскую торговую сеть по безналичной оплате - в счет следующей заработной платы», - сообщает газета «Моторостроитель».

Так, каждому работнику ММЗ рекомендовано оставлять на заводе 20% заработка, рассчитываясь по пропускам за обеды в столовых, за продукты и ТНП собственного производства в торговых точках предприятия, а также за услуги стоматологии, транспортного и ремонтно-строительных цехов.

При этом, как отмечает газета, ассортимент продукции, которую сотрудники предприятия могут купить в счет зарплаты, узок, поскольку у ММЗ большая задолженность перед поставщиками этой продукции. «Вызывает нарекания ассортимент продовольствия: в частности, отсутствие самых популярных марок сигарет, достаточного количества и разнообразия свежего мяса и мясных полуфабрикатов, рыбы, копченостей», - пишет газета. Кроме того, сотрудники ММЗ недовольны высокими ценами на молоко на заводских прилавках.

Между тем, рекомендация оставлять 20% заработной платы на заводе не первая антикризисная мера, предпринимаемая ММЗ. Как сообщали ранее Интернет-СМИ, «Минский моторный завод» начал закупать мясо, рассчитываясь поставкой дизельных двигателей, запасных частей, а также тракторов МТЗ и погрузчиков «Амкадор».

Так, ОАО «Минский тракторный завод» был должен деньги ММЗ и отдал долг тракторами. Как оказалось, тракторы на Моторном заводе стоят три тонны мяса. При среднем весе взрослой свиньи в 120 килограммов, новый трактор колхозу будет стоить 25 свиней.

Сейчас ММЗ ищет колхозы, которые бы забрали технику взамен на свиней и коров. Мясо, в свою очередь, покупают работники завода в счет зарплаты, сообщает «Интерфакс-Запад».