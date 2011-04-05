Рабочая поездка по Брестской области: Александр Лукашенко посетил фабрику детских игрушек

Импортозамещение — ещё одна важнейшая тема, которая во время поездки Президента Беларуси по Брестской области будет явно поднята не раз. Ведь производить доступно и качественно сегодня нужно всё, что составляет серьёзную долю в бюджете любой белорусской семьи. В том числе, и детские игрушки.

В 1998 году это предприятие начиналось с одного выдувного станка, на котором производили одну разноцветную пирамидку. Сегодня сама фабрика уже похожа на один большой разноцветный дом.

Более 600 наименований продукции и 50 тысяч квадратов производственных площадей. Неудивительно, что сегодня предприятие «Полесье» производит 80% всех игрушек в Беларуси. Столько же — 80% — фабрика отправляет на экспорт: Франция, Германия, Голландия, Словакия. Директор утверждает: минувший кризис сыграл им на руку. В той же Европе поняли, что работать с Китаем всё дороже и неудобно логистически. Но побороться с Китаем можно ещё и на внутреннем рынке.

По приезду на фабрику президент начинает с самых актуальных вопросов: как есть и что сделать, чтобы было лучше. Директор «Полесья» рассказывает, как за пару лет они отремонтировали неиспользуемые площади прядильной фабрики и уже сейчас продолжают расширяться. К нынешним цехам должны добавиться ещё 60 тысяч квадратных метров. Впрочем, к этому разговору глава государства вернётся позже. Во время же осмотра цехов главным экспертом по качеству выступает сын Александра Лукашенко — Николай.

Наши игрушки действительно ни в чём не уступают китайским, и по многим группам гораздо дешевле. К тому же, как выяснилось, производятся на самом лучшем европейском оборудовании. Станки старше пяти лет здесь просто не держат. Но конкурировать на равных с главным мировым поставщиком белорусам всё равно непросто. В одном только китайском городе Шанту 10 тысяч фабрик, на которых 30 миллионов человек производят игрушки для всего мира. На белорусском «Полесье» работает больше тысячи человек, и для Кобрина это очень серьёзная цифра. Ведь за формированием любого хорошего отечественного бренда всегда стоят простые люди.

Общение Александра Лукашенко с работниками фабрики прошло тепло и уютно. Зарплаты, развитие региона — людей из всех областей, в основном, волнует одно и то же. Никаких особых жалоб. Президента благодарили, особенно за то, что в своё время Кобрин попал в программу развития малых и средних городов. Ведь это создало для их родного предприятия особые условия.

Сейчас руководство фабрики игрушек строит по соседству ещё один завод. Планируемые вложения — 10 миллионов долларов. Но будет больше, убеждает Александра Лукашенко директор «Полесья». На 60 тысячах квадратов автоматизированного производства можно будет производить что угодно из пластмассы: от автоэлементов, до элементов сложной бытовой техники.

Сейчас грандиозная для Кобрина задумка в стадии завершения строительного проекта, но он, как выяснилось, вперёд идёт сложно. Президент уже не раз поручал Минстройархитектуры внедрить новые СНиПы для производственных помещений, однако, как выяснилось, пока они работают не все, не всегда и не везде.

Есть у предприятия и ещё один вопрос: для строительства нового завода закупили за границей два болотных самосвала, выяснилось, что у нас в таможенном законодательстве есть пункты вроде «колесо не должно быть на подвеске, а тормоза должны быть хорошими» — только, какими конкретно, никто не знает. В итоге, владельцам предприятия нужно платить пошлины ни за что. А пока ГТК отказывает, самосвалы стоят. Несмотря на упрощение таможенных процедур, вопросы остаются, заметил президент и поручил замглавы администрации предложитьт конкретный путь решения вопроса.

Покидая кобринское предприятие, Александр Лукашенко подытожил: должно быть больше и лучше.

Александр Лукашенко:

В малых городах к концу следующего года должны быть хорошие добротные предприятия, чтобы работали там, как минимум, 300 человек. Это будет хорошая прибавка и резерв. А потом пойдем в агрогородки. Может быть, там будут открываться филиалы от районных предприятий.

Уже завтра рабочая поездка Президента Беларуси по Брестской области продолжится. И уже известно, что в центре внимания окажутся всё те же актуальные в масштабах страны вопросы — развитие эффективного производства, главным образом, сельскохозяйственного, и социальной сферы на селе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».