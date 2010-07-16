Рабочая поездка Лукашенко в Гомельскую область. День первый. Итоги

Беларусь в этом году от экспорта сельхозпродукции может получить 3 миллиарда долларов. Об это заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки по Гомельской области.

Глава государства поручил начать в стране массовую уборку зерновых 20 июля. Президент отметил, что в текущем году планируется собрать около 10 миллионов тонн зерна и требования будут самые жёсткие.

Рабочая поездка Президента в Гомельскую область началась с посещения агрогородка Холмич Речицкого района.

Южные регионы страны первыми начали уборку зерновых. Сегодня именно старт битвы за урожай оказался в центре внимания Александра Лукашенко.

«Какие виды на урожай?» — именно таким был первый вопрос Президента встречавшим его губернатору и министру сельского хозяйства. Главе государства доложили, что по планам республика соберет больше 9 тонн зерна. Кстати, знойное лето сдвинуло традиционный график уборки зерна на 10 дней вперед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо втягиваться в уборку — 20-го все должны работать. Требования будут жесточайшие в этом году. Почему? Не только потому, что тяжелая уборка будет, а потому, что в мире хлеба нет. Россия — высохла, Казахстан — я с Назарбаевым говорил — засушило полностью. Все южные и центральные регионы России уничтожены — по хлебу. Европу затопило. Хлеб уже сегодня расписывают — кто где что купит. Бешеная цена будет.

Несмотря на жару, здесь, в Холмиче, полным ходом идет жатва. Средняя урожайность — 31 центнер с гектара. Уже выявились рекордсмены. Президент наградил экипаж комбайнеров, которые намолотили первую тысячу тонн.

Александр Лукашенко:

Техника — это да! Но главное — это комбайнер, человек.

Нетрадиционным, а скорее, инновационным способом в Холмиче справляются с проблемой влажного зерна. Президенту продемонстрировали сегодня установку, которая плющит такую рожь, добавляет консерванты и запаковывает особым способом. Таким образом, сохраняется больше урожая и получается хороший корм для скота. А вот использование современных зерносушилок, которыми оснащены агрохозяйства Беларуси, позволяют полностью обеспечить страну хлебом.

Александр Лукашенко:

20-го числа у нас начинается массовая уборка в стране. Она должна быть такой, как сегодня вечером или завтра в Гомельской области. То есть Гомельская область, все районы, все комбайны, все зернотока сегодня вечером и завтра будут работать на всю мощность. Вот так должно быть в стране 20 июля. То есть начинается массовая уборка урожая. 4 дня на раскачку — подкосить посевы, обкатать комбайны, технику, зернотока, проверить качество хлеба и так далее. А вообще, урожай очень хороший всех культур без исключения.

Как известно, сильное сельское хозяйство и производство дают развитие социальной сфере. Хорошее тому подтверждение — сам агрогородок Холмич. Ухоженный и красивый, с разительными изменениями за последние 15 лет. Раньше это была простая деревня в несколько домов, сейчас — настоящий сельский рай.

Жители деревни Холмич:

Деревня стала очень привлекательной, красивой. Появилось много социальных объектов. У нас открылась музыкальная школа для детей, школа искусств, построен большой клуб. Вообще, преображения очень большие.

Раньше у нас была просто деревня, а сейчас — агрогородок.

Узнав, что в Холмич едет Александр Лукашенко, на центральной площади собрались местные жители всех возрастов. Каждый хотел задать свой вопрос Президенту. Спросили, например, в чем секрет здоровья белорусского лидера. Он ответил: «В образе жизни».

Интересовались перспективами развития малых городов. Александр Лукашенко заметил, что за последние 10 лет Гомельщина стала совсем другой областью — ее теперь сложно назвать «пострадавшей от аварии на ЧАЭС». Если еще в прошлом году предприятия не знали, куда девать товар, то сегодня склады пустые. Посткризисная экономика Беларуси стремительно развивается. Теперь, как заметил Президент, надо думать, как занять каждый кусок плодородной полесской земли.

Александр Лукашенко:

Надо людям создавать условия — и мы будем их создавать, особенно в средних и малых городах. За эту пятилетку мы, в основном, закончим социальные условия на селе — в центрах, в бывших колхозах и совхозах (или объединенных). В следующей пятилетке нам надо не потерять деревни, чтобы они не стали неперспективными там, где люди еще живут. Поэтому мы все в порядок должны привести. Маленький магазинчик, если там 20-30 человек живет, должен быть, где поменьше — лавка на дому. Крестьянам надо все время помогать в чем-то — мы это будем делать. Мы дошлифуем к следующей пятилетке программу возрождения села, уделив главное внимание мелиорации. Будем выделять деньги под серьезные проекты.

Задача на следующую пятилетку — увеличить зарплату в сельском хозяйстве в два раза, создавать больше рабочих мест. Что касается малых городов — система уже разработана, осталось ее дошлифовать.

Живое общение с местными жителями длилась больше часа. Завтра рабочая поездка по Гомельской области продолжится.

На следующей неделе Александр Лукашенко намерен лично проинспектировать ход жатвы в Брестской и Гродненской областях.