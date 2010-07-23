Рабочая поездка Лукашенко по регионам Беларуси. Гродненская область

Состояние дел в нефтехимическом комплексе Беларуси в центре внимания главы государства. Ожидается, что во время рабочей поездки по регионам страны Александр Лукашенко сегодня посетит «Гродно Азот». Здесь активно идёт модернизация — разработана программа технического развития до 2016 года. И за шесть лет в перевооружение планируется вложить примерно 1.5 миллиарда долларов.

«Гродно Азот» — одно из старейших предприятий страны, сейчас здесь идет модернизация, к тому же, оно градообразующее — здесь работают более 7 тысяч человек. Это еще и самый крупный белорусский потребитель российского газа — на одну тонну готового продукта расходуют 1100 куб. метров голубого топлива. Расположение предприятие, можно сказать, стратегически выгодно для европейских потребителей гродненской химии. Вероятно, эти составляющие и станут сегодня базой для посещения завода Президентом.

Еще недавно «Гродно Азот» не вылезал из долгов, новое руководство наводить порядок почти год, и несложно предположить, что сегодня будет некий отчет о том, что удалось сделать. К примеру, уже готов новый план модернизации — это целая программа до 2016 года. Старое оборудование стали менять на новое, причем, во главу угла ставится производительность с учетом экономии топлива и экологичности. Предполагается строительство нового комплекса по производству аммиака, метанола, карбамида. При этом, будут использоваться передовые технологии, новый цех будет работать по принципу «три в одном» — станет выпускать все три химических вещества одновременно. Здесь также, к примеру, производят биодизельное топливо, к концу года ожидается появление еще одной новой установки. На очереди модернизации цеха по производству азотной кислоты.

За шесть лет в техоснащение планируется вложить 1,5 миллиарда долларов, предполагается привлечение иностранных инвестиций, а также опыта зарубежных компаний. Пять месяцев этого гда предприятие отработало успешно, целевые показатели, в основном, выполнены. В частности, получена прибыль от продаж почти на 64 миллиарда рублей больше, чем в прошлой году. И в целом можно говорить о некой положительной тенденции, однако запасы готовой продукции все же есть.