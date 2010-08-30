Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области. День первый

Кукурузно-калибровочный завод построен шесть лет назад по поручению главы государства. За эти годы предприятие оправдало все ожидания. Сегодня завод не только обеспечивает белорусских аграриев качественным посевным материалом, но и дает возможность заработать сельхозпредприятиям Полесского региона.

Глава государства начал свою двухдневную рабочую поездку именно с этого предприятия. Решение о том, что такой завод нашей стране необходим, Александр Лукашенко одобрил в 2004 году. Тогда это считали рискованным шагом, так как подобного опыта производства семян кукурузы в стране не было. Почти 100% семян завозилось из-за рубежа. Сейчас свое производство позволяет сэкономить около 19 миллионов евро в год. Так что прогнозы пессимистов не оправдались. Сегодня два из трех зерен кукурузы – это семена белорусского производства. А уже к 2013 году все 100% посевного материала будут отечественными. Нынешний же год стал настоящим экзаменом для тех, кто ухаживает за царицей полей. Однако, аграрии уверены – сеять весной будут качественным материалом.

Сергей Гаруля, технолог предприятия «Экспериментальная база «Криничная»:

Погодные условия в этом году нам немножко не благоприятствовали, но, в основном, семена будут.

Весь процесс переработки початков кукурузы в зерно в рабочем режиме занимает около трех часов. Глава государства ознакомился со всем технологическим процессом: от приемки початков до калибровки зерна.

К слову, подобных предприятий в стране всего два. Помимо Мозыря, производством семян кукурузы занимаются еще и в Ивацевичском районе. Мощность завода в Гомельской области – 10 тысяч тонн зерна в год. Но на этом здесь не останавливаются. В планах ввод очередной технологической линии. Задача, которая стоит перед белорусскими производителями – в 2013 году произвести 26 тысяч тонн своих семян. Тем самым, полностью обеспечив внутренний рынок. А в дальнейшем выйти даже на экспортные поставки.

Александр Лукашенко:

В этом году мы произведем 61%. И мы говорили о том, что мы будем еще и обеспечивать экспорт. Нашим кадрам надо раз и навсегда усвоить, что ситуация на мировом рынке будет усложняться. Население планеты прирастает быстро, не хватает еды. Для нас это шанс, это возможность. Поэтому сельскому хозяйству нужно уделить достаточно внимания.

Главе государства продемонстрировали и кукурузное поле. Кстати, вырастить качественные семена царицы полей – процесс технологически сложный. Есть здесь и так называемые «папы» и «мамы». Первые занимают 25% от всех посевов, и их необходимо вовремя убрать. Кроме того, опылить племенное поле – целая наука. В этом году применялись даже вертолеты. Мощные винты поднимали пыльцу и обеспечивали оплодотворение.

Из 9 гибридов, которые сегодня производит завод, только 1 сорт – белорусский. Называется «Полесский». Вывести целую линейку отечественных гибридов планируют через 2 года. 2013-й станет для Беларуси революционным в производстве кукурузы. Поля засеют шестью новыми сортами кукурузы белорусской селекции.

Александр Лукашенко:

Ученых нужно поддерживать именно таких — которые дают конкретный результат. Мы должны отметить тех, кто стоит у истоков: начиная от ученых и заканчивая губернатором, потому что он большую роль сыграл в этом кукурузном деле.

К слову, в этом году было засеяно 805 тысяч гектаров кукурузы. 20% из них – на семенные нужды. За пять лет на 20% выросла и урожайность. Даже в засушливый 2010-й она составила 50 центнеров с гектара. Но зерно – это инновация в белорусском сельском хозяйстве. Более привычное использование кукурузы – в качестве ценного корма в животноводстве. Имена она спасла отрасль в засушливый июль. Надои и привесы на Гомельщине в жару продолжали расти.

Александр Якобсон, губернатор Гомельской области:

Самое главное, что мы с кормами. Ведь все лето в эту жару мы все время прибавляли — и сумели удержать.

Кукуруза – это монокультура. Она может расти на одном поле несколько лет подряд, не только не снижая плодородность почвы, но даже улучшая ее. Растительные остатки запахиваются в почву, а это питательные элементы для будущего урожая. В мировой практике известны случаи, когда кукурузу на одном месте возделывают до 50 лет.

Глава государства подчеркнул, что в сельском хозяйстве наступает эра диктатуры технологий. Аграрии должны четко соблюдать все регламенты, ведь белорусское сельское хозяйство уже вышло на мировой уровень. Расслабляться нельзя.

Александр Лукашенко:

В следующей пятилетке всякие крупные инновации в сельском хозяйстве у нас закончатся. Уже точечно мы будем где-то что-то выдумывать, как когда-то с луком, с чесноком. Но по каким-то новым направлениям. Поэтому следующая пятилетка — это абсолютная проверка правильности курса, который мы избрали, дошлифовка агрогородков и всего, что связано с программой развития. И точечное вливание в конкретные программы денежных средств. Никакого распыления средств быть не должно, именно точечно.

Именно такой подход к развитию отрасли закрепит уже достигнутые результаты. Чего стоит тот факт, что мы даже в такой непростой год не потеряли лицо. Страна не только обеспечила себя, но и имеет отличную возможность заработать. Использовать ситуацию, сложившуюся на мировом рынке нужно в полной мере.

Александр Лукашенко:

Пользуясь случаем этого года, когда спрос просто бешеный на все, чтобы мы заключили долгосрочные контракты со всеми и хотя бы на пятилетки имели постоянных партнеров. Если мы будем знать, что Россия у нас купит 500 тысяч картофеля в перспективе или 1 миллион тонн мы сможем продать — мы должны знать конкретных покупателей нашего товара и иметь с ними договоренность.

По мнению Президента, зарабатывать на хорошем урожае должно не только государство, но и рядовой крестьянин. А вот помочь ему в этом должно именно государство.

Александр Лукашенко:

У населения в этом году надо забрать все то, что оно предложит. Даже тонна картошки от старушки — если она захочет ее продать, цены ведь высокие — мы должны обязательно забрать.

В центре внимания оказалась и национальная гордость белорусов. Картошка. Оказывается, сегодня ее выгоднее продавать, чем нефть.

Александр Лукашенко:

100% рентабельности — даже нефтепереработка сегодня не дает такую рентабельность.

Более детально вопрос производства картофеля глава государства планирует рассмотреть завтра – во второй день рабочей поездки по Гомельской области.