Пётр Прокопович: В июле произошла стабилизация по всем основным позициям

О выполнении основных направлений денежно-кредитной политики в стране Президенту доложил председатель правления Нацбанка Беларуси.

По его словам белорусский рубль по отношению к корзине валют укрепился. В необходимом объёме продолжается кредитование важнейших секторов экономики и госпрограмм.

– Ситуация несколько стабилизировалась и в целом мы ожидаем, что в июле снизятся остатки складских запасов на предприятиях. Мы видим, что валютная выручка начинает увеличиваться. И значительно сократилось отрицательное сальдо покупки валюты национальным банком в июле месяце. Первые ростки стабилизации мы имеем и наша задача состоит в том, чтобы в ближайшее время усилить вопросы, которые связаны с улучшением работы экономики, работы всей нашей банковской системы, – сказал председатель правления Национального банка Республики Беларусь Пётр ПРОКОПОВИЧ.

Нацбанк в дальнейшем будет усиливать поддержку реального сектора экономики: прежде всего предприятий, которые работают на экспорт и наполняют товарами внутренний рынок. Не останутся без необходимого финансирования и аграрии. Все вопросы в закупках зерна нового урожая и других сельхозкультур снимут.