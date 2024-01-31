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Пётр Пархомчик: рост ВВП Беларуси в 2024 году ожидается на уровне 4%

31 января 2024 13:52
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Рост ВВП Беларуси в 2024 году ожидается на уровне 4 %. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик в ходе общения со студентами и преподавателями Национального технического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Пархомчик: рост ВВП Беларуси в 2024 году ожидается на уровне 4%-1

Сегодня белорусская промышленность уверенно справляется с санкционным давлением и показывает устойчивый рост. Достигнуть поставленной цели планируют за счет инвестпроектов. В ближайшие 2 года только в сфере промышленности таких будет реализовано 65. Основным стратегическим партнером Беларуси остается Россия. Товарооборот с каждым годом растет. Также удалось выйти на положительное сальдо. Во время общения со студентами заместитель премьера напомнил и про предстоящий единый день голосования. Задача белорусов – выбрать тех, кто правильно понимает текущую ситуацию и нацелен приумножать достижения страны.

# Экономика # Экономика

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