Пётр Пархомчик: рост ВВП Беларуси в 2024 году ожидается на уровне 4%

Рост ВВП Беларуси в 2024 году ожидается на уровне 4 %. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик в ходе общения со студентами и преподавателями Национального технического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня белорусская промышленность уверенно справляется с санкционным давлением и показывает устойчивый рост. Достигнуть поставленной цели планируют за счет инвестпроектов. В ближайшие 2 года только в сфере промышленности таких будет реализовано 65. Основным стратегическим партнером Беларуси остается Россия. Товарооборот с каждым годом растет. Также удалось выйти на положительное сальдо. Во время общения со студентами заместитель премьера напомнил и про предстоящий единый день голосования. Задача белорусов – выбрать тех, кто правильно понимает текущую ситуацию и нацелен приумножать достижения страны.