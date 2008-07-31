Пятая часть посевных площадей убрана в хозяйствах страны

Намолот зерна – миллион 678 тысяч тонн. В лидерах Гомельская область, где убрано более 45% посевов. На втором месте Брестский регион. В самом северном регионе страны убрано пока только 6%. Урожайность в среднем по республике более 35 центнеров с гектара. Самая высокая – почти 50 – в хозяйствах Гродненской области. Значительно выше прошлогодней урожайность в Брестском, Могилевском и Минском регионах.



Учитывая благоприятные погодные условия, хлеборобам поставлена задача ежедневно скашивать не менее 100 тысяч гектаров зерновых. Для увеличения темпов уборки необходимо активнее вовлекать в работу всю имеющуюся зерноуборочную технику, подчеркнули в Минсельхозпроде.



Сейчас на полях менее 80% техники. Перед хозяйствами поставлена задача ускорить ремонт комбайнов и немедленно запустить их в работу.



Безопасность труда механизаторов – на особом контроле. К технике и производственным помещениям – самые строгие требования. Старые комбайны заменены новыми, на месте старых зерносушилок – современные модернизированные комплексы. Ведь по статистике именно из-за неисправных агрегатов и случаются трагедии.



Там, где не действуют уговоры – работают реальные примеры. Методы "воспитания сознательности" в каждом хозяйстве разные. Один из вариантов – сводка трагических случаев по всей республике. Такое информирование, по мнению специалистов, "приносит свои плоды":