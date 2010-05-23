Пять недель на то, чтобы Таможенный союз заработал 1 июля

Это время необходимо, чтобы подготовить все необходимые документы. На неделе премьер-министры Беларуси, Казахстана и России встретились Санкт-Петербурге и не смогли согласовать все чувствительные вопросы формирования союза трех. Переговоры проходили в два раунда и длились несколько часов, но в итоге мало к чему привели.

Переговоры по Таможенному союзу в Санкт-Петербурге начались еще в четверг. Эксперты Беларуси, Казахстана и России общались за закрытыми дверями до двух часов ночи. А уже в полдень пятницы началось официальное заседание высшего органа Таможенного союза. Встреча премьер-министров «тройки» продлилась на час дольше, чем было запланировано. По выражению лиц Путина, Сидорского и Масимова было сложно угадать результаты переговоров. Настоящее союза еще достаточно смутно, однако глава правительства России уже предсказывает светлое будущее.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

– Не сомневаюсь, что по мере продвижения на этом треке мы будем расширять число участников этого Таможенного союза, прежде всего за счет членов ЕврАзЭС. Мы через год должны будем выйти на еще более глубокий уровень интеграции в рамках Таможенного союза – на Единое экономическое пространство.

Сказано это было на расширенном заседании Межгоссовета ЕврАзЭС. В пятницу Россия принимала сразу три саммита глав правительств – СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза. Получился настоящий переговорный нон-стоп.

Площадкой для общения премьер-министров сделали Константиновский дворец. Он находится в Стрельне, это пригород Санкт-Петербурга. Несколько лет назад именно здесь проводился саммит «большой восьмерки». Это место выбрали для того, чтобы создать минимум неудобств жителям северной столицы из-за многочисленных кортежей VIP-гостей.

Каждая новая встреча проходила в очередном пышном зале или гостиной. И почти каждый раз вспоминали Таможенный союз. Белорусская сторона приехала отстаивать свою принципиальную позицию. Для нас важно, чтобы на единой таможенной территории «тройки» не было никаких пошлин – ни на нефть, ни на другие товары. Кроме того, наш интерес – сохранить существующий размер сборов при ввозе автомобилей. А еще мы выступаем за переход к практической работе – как в рамках Таможенного союза, так и ЕврАзЭС. Ведь многообещающие на бумаге проекты порой так и остаются лишь документами в папке.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Мы обратили бы внимание, что большинство решений по основополагающим вопросам деятельности ЕврАзЭС – в том числе, по реализации важнейших совместных проектов – были приняты нами в докризисный период. И думаю, что выскажу общее мнение: если бы все принятые решения были выполнены в установленные сроки и в полном объеме, то трудный период мы прошли бы с меньшими издержками.

Украинская сторона, как наблюдатель при ЕврАзЭС, внимательно присматривалась к переговорам таможенной тройки. Ведь с 1 июля Киеву придется торговать по новым правилам с Минском, Москвой и Астаной. Получается, что отсутствие четких договоренностей между участниками союза влияет на сотрудничество с другими странами.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

– В настоящее время между нами и странами Таможенного союза действуют изъятия из режима свободной торговли, перечень которых по каждой стране отличается. Наша позиция заключается в том, что перечень таких изъятий должен быть минимальным, а в идеале – вообще отсутствовать. В таком направлении мы готовы сотрудничать.

В повестке дня Межгоссовета Евразэс было 17 вопросов, а в программе Совета глав правительств СНГ – 19 пунктов. Заседания в рамках этих организаций закончились к шести вечера. Журналисты уже готовились к итоговой пресс-конференции, когда стало известно, что таможенная тройка уходит на второй раунд переговоров. Закончились они поздно вечером, и о результатах сообщили сами премьер-министры.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Мы договорились о том, что есть ряд чувствительных позиций для экономик государств Таможенного союза, и необходимо дополнительное согласование сторон с тем, чтобы в течение двух недель эксперты доложили о сближении позиций. Пока на сегодняшний день эти позиции не сближены.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

– Для наших белорусских коллег есть свои вещи, на которые они особенно обращают внимание — я уже упоминал о вывозных таможенных пошлинах – но не только (ремарка Сидорского – на нефть и нефтепродукты). Да, но не только. Есть и другие позиции, по которым у белорусских коллег возникает озабоченность. Вопросы серьезные, и от качества принятия этих решений будет зависеть реальное самочувствие в целых секторах экономик наших стран.

Семнадцать международных соглашений нужно подписать, чтобы Таможенный союз смог работать. Окончательно готовы только восемь. Если стороны не договорятся до 1 июля, то это будет серьезный удар по репутации – прежде всего России, которая пытается выступать центром интеграции на постсоветском пространстве.

Алексей Адашкин и Сергей Капустин на «Неделе» о том, как сложно строится союз трех.