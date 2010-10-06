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«Пять минут» с Ольгой Макей

06 октября 2010 18:51
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Как известно, в любой серьезной полемике правда остается за тем, кто умеет оперировать цифрами и фактами. И чем ближе выборы, тем больше появляется всевозможных экономических гороскопов. Авторы - оппоненты нынешней власти. Оказывается, ждут нас, по меньшей мере, «очень трудные» времена, а по большей - дефолт. Рубль уронят, казна опустеет, за нефть и газ платить будет нечем, а МВФ покажет кукиш.

По меньшей мере странно слышать о дефолте в стране, в которой  ВВП с начала этого тяжелого посткризисного года  вырос больше чем на 6 процентов.  Для сравнения: в соседней Литве этот показатель достигнет двух процентов только к январю! И то, по самым оптимистическим прогнозам. 

Объяснение  нашла влиятельная испанская газета «EL Pais». Ее редакционная статья озаглавлена предельно точно: «Беларусь спасает себя сама».

EL Pais, газета:
За первые восемь месяцев текущего года показатели белорусской экономики стали одними из лучших в Европе. «....» Как объяснить такие темпы роста? После распада Советского Союза Беларусь сделала ставку на рыночную экономику, но на практике государство продолжает контролировать ключевые сектора и допускает иностранные инвестиции только при условии жесткого государственного контроля.

Вот она формула белорусской модели экономики. Рынок и  государственное регулирование основных экономических рычагов.  

Оппозиция  утверждает: Беларусь рассорилась со всеми  партнерами. Наоборот, кризис заставил директоров шевелиться. По товаропотокам можно изучать географию. В этом году  наша страна  торговала со  145 государствами. Среди них - новые рынки в 24 странах мира.

Общий внешнеторговый оборот за январь-август 2010 года  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15%.  Наиболее успешно мы торговали с США, Китаем, Россией, Украиной, Венесуэлой и Польшей. В целом экспорт в   страны Евросоюза составил почти 30%, другие страны  мира 31%, на долю России пришлось 39% белорусского экспорта.

Четыре года назад Беларусь открыла для себя венесуэльский рынок. Сегодня эта страна стала, по сути, площадкой для сотрудничества со странами  Латинской и Южной Америки.

Коммерсант, газета:
По темпам реального сотрудничества с Каракасом Минск в некоторых отраслях начинает опережать Москву: в отличие от российского Национального нефтяного консорциума и КамАЗа белорусы уже добывают в Венесуэле нефть, качают газ и строят заводы.

А вспомните, сколько было сарказма по поводу танкеров с венесуэльской Санта-Барбарой. Прошло меньше года со дня  начала чартерных  рейсов через океан, а загрузка белорусских НПЗ  уже вышла на рентабельную работу. Все-таки 60 миллионов долларов прибыли,  а не убытка. Сегодня уже 10-й танкер с венесуэльской нефтью  разгружается в Одесском порту. Конечно, выручка была бы много выше, если бы  импорт нефти из России не был сокращен вдвое. Ну, тут, как говориться, выбирать не приходится. Правительство обещает уже в ближайшее время загрузить нефтеперерабатывающие заводы на полную мощность.

Авторы мрачных прогнозов пугают: в Беларуси 18 процентов предприятий не сводят концы с концами. И что? Еще лет десять назад  40 процентов заводов или стояли,  или  трудились  на склад. Кстати, в той же России, на которую нас призывают равняться,  по  данным Росстата,  количество убыточных организаций перевалило за 35 процентов.

Язык не поворачивается говорить о дефолте при 6 миллиардах долларов золотовалютных резервов. Причем запас этот не тает, а растет. По сравнению с началом прошлого года — увеличился почти вдвое. И это без своих нефти, газа и даже без выхода к морю!

Кстати о газе. Пятую часть российского углеводородного сырья  мы уже замещаем местными видами топлива.  Скоро  появятся ветропарки, построенные вместе с немецкими партнерами. Договоры уже подписаны. Выполняется программа энергосбережения. Есть планы по поставкам сжиженного и сланцевого газа.  А в будущем -   собственная АЭС. Ввод ее в эксплуатацию существенно сократит потребности в российском газе.

Есть такое понятие — ставка рефинансирования.  В этом  году  Нацбанк снижал ее уже шесть раз. Такое  возможно лишь при динамично развивающейся экономике. Динамика изменений ставки рефинансирования Национального Банка Беларуси в 2010 году: 17 февраля 2010 г. -   13%, 19 марта     2010г.  -  12,5%, 12 мая        2010 г.  - 12%, 14 июля     2010г.  -  11,5%, 18 августа 2010 г.  - 11%, 15 сентября 2010г . - 10,5%

Снижается и  налоговая нагрузка. По расчетам Минфина в следующем году бюджет недополучит порядка 700 миллиардов рублей.  Деньги, естественно, никуда не пропадут, они останутся у предприятий и будут работать.

Наконец, в этом году  вклады белорусов  в банках выросли  на 20 процентов. Значит, не все проедаем. И что-то можем положить не под крышку трехлитровых, а под крышу многоэтажных банков.  

# Экономика

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