«Пять минут» с Алексеем Адашкиным

Либерализация экономики, частный бизнес, средний класс. Эти понятия сейчас у всех на слуху. Но кто такой предприниматель? Для большинства — это торговец на рынке, хозяин кафе или владелец салона красоты. Это тот, кто работает на себя и порой страдает от бесчисленных контролеров. Но это и тот, кто сегодня может внести реальный вклад в развитие белорусской экономики. Тернистый путь предпринимательства: кому он по плечу и готовы ли белорусы реализовать свою деловую хватку? Об этом следующие 5 минут. Здравствуйте, меня зовут Алексей Адашкин.

В Советском Союзе понятия «частный бизнес» не существовало. Так как не было этой самой частной собственности. Объявленная Горбачевым перестройка поставила всё на новые рельсы, в том числе и экономику. С этого времени и начинается зарождение белорусского частного бизнеса. История недолгая и неоднозначная. Многим хотелось и хочется, чтобы всё сразу было как на Западе: и развитое бизнес-сообщество, и соответствующая культура и среда. Но в Европе к этому шли не одно десятилетие и даже столетие.

Пример же того, как может быть, если всё сразу – пресловутый российский бизнес. Криминальные авторитеты, «крышуемые» коммерсанты и экономический новояз, больше напоминающий лагерную феню. Сорвавшись в пучину рынка, Россия вынырнула с невесть откуда взявшимися миллионерами и миллиардерами, скупленными за бесценок предприятиями и запредельным уровнем коррупции. А слово «откат» для бизнесменов хоть крупных, хоть мелких стало чем-то обыденным и неизбежным. По оценкам Всемирного банка в середине этого года около 50% российского ВВП находилось в тени.

Герман Греф, глава Сбербанка Российской Федерации:

Люди жалуются: чиновники с нас даже откаты берут авансом, еще до того, как мы начинаем что-то выпускать. Как им объяснить, что мы будем готовы платить взятки, но нам сначала надо хотя бы открыть производство. И это правда жизни.

Вот даже крупные финансисты, в прошлом министры, говорят об этом во всеуслышание. Но света в конце туннеля, похоже, пока не видно.

Вместо дикого капитализма и потрясений до основания, Беларусь выбрала путь эволюции. Мы сохранили всё лучшее и движемся вперед в новых экономических условиях. Конечно, не обходится без проблем и препятствий. Тут и бюрократы, и налоги, и недостаток средств. Список можно продолжить. Очевидно, что сделать государство и бизнес не противниками, а партнерами – задача не на один день. Вот, чтобы соединить эти интересы и была начата либерализация экономики. Раскрепощение частной инициативы, упрощение регистрации, сокращение проверок. Они, к слову, стали настоящим бичом всех предпринимателей. И вызывали справедливые нарекания. Когда, как говорится, совсем накипело, не в меру ретивых проверяющих пришлось одёргивать Президенту.

Александр Лукашенко:

В равной степени хочу предупредить все контролирующие и надзорные органы от излишеств в проверках. Надо исходить из того, что малый и средний бизнес имеет большой потенциал, отличается мобильностью, способностью оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и создавать новые рабочие места. Поэтому его надо стимулировать, а не уничтожать.

Принятые меры подвигли многих серьезно задуматься об открытии собственного дела. И, как показывает практика, здесь нет ничего сложного. Зарегистрироваться в качестве юрлица можно всего за 20 минут. Это если все документы есть. А нужные формуляры, если не лениться, можно скачать в интернете и заполнить дома. То, что белорусы это оценили, подтверждают цифры. Количество малых предприятий в этом году увеличилось почти на 10%. В одном только Минске их более 3 тысяч. И зарегистрированных индивидуальных предпринимателей стало на 12 с лишним тысяч больше. При этом все чаще бизнесмены регистрируются и работают в малых городах и на селе.

На поверхности остается вопрос: чем заняться? Как правило, потенциальных бизнесменов привлекает торговля, грузоперевозки, а также ремонт и бытовые услуги.

Происходящие в Беларуси изменения не остаются без внимания международных структур. Наши зарубежные партнеры отмечают несомненную пользу проводимых реформ. Это сразу же отражается в различных экономических рейтингах. Особый интерес для Беларуси сегодня представляет отчет Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business). В этом рейтинге Беларусь теперь занимает 58-е место. Хотя еще два года назад мы находились на 115-й строчке. При этом наша республика вошла в десятку стран-реформаторов, которые наиболее активно и успешно упрощают жизнь предпринимателей. К слову, позиции в этом рейтинге наших основных партнеров по СНГ ниже. В частности, Казахстан занимает 63-е место, Россия — 120-е, а Украина – 142-е.

В ближайшие годы стоит задача попасть в ТОП-30 стран с наилучшими условиями для бизнеса. Что ж, цель вполне достижима, особенно если темпы либерализации не замедлятся. Ну, а это как раз навряд ли. В ближайшее время будет подписана директива №4. Этот долгожданный документ в конце концов урегулирует отношения власти и бизнеса. Будет усилена финансовая поддержка, упрощено кредитование, освобождено ценообразование. Так что, было бы желание.. работать и зарабатывать.

А деловую хватку и терпение у белорусов не отнять. Так уж исторически сложилось — и не за 5 минут. До свидания!