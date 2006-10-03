Пять хозяйств Беларуси в этом году собрали зерна свыше 20 тысяч тонн

В их числе агрокомбинат "Ждановичи" Минского района, а также три хозяйства Гродненской области. В пятерку лидеров вошел и Агрокомбинат "Заря" Могилевского района. Здесь получили более 76 центнеров с гектара.В целом, валовой сбор зерна хозяйств-лидеров превышает 20 тысяч тонн на протяжении последних трех лет. Этого добиваются за счет внедрения интенсивных технологий, а также использования элитных семян лучших сортов зарубежной и отечественной селекции.