Пять дней до завершения уборки картофеля

Уже до 15 ноября заготовители должны отчитаться за 24 тысячи тонн резервного картофеля и 21 тысячу - овощной продукции.

В Гродненской и Минской областях остались неубранными около 9% площадей, чуть больше - в других регионах. Всего получено 738 тысяч тонн картофеля. Самая высокая урожайность - в хозяйствах Гродненской и Брестской областей. Каждый гектар дал по 217 центнеров.

Картофель в нынешнем году значительно лучше, чем в прошлом: он меньше поврежден и, следовательно, будет хорошо храниться. Всего сельхозорганизации Беларуси планируют собрать около 900 тысяч тонн второго хлеба. С учетом личных подворий урожай будет не менее 8,5 млн.тонн.

Кстати, накормят минчан именно отечественные сельхозпредприятия. Сегодня - почти вся морковь, свёкла и картофель на столичных прилавках - именно с белорусских угодий. Запас картофеля и овощей в этом году будет меньше на 13%. Но стабилизационные фонды от этого не опустеют.