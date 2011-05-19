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Путин о Таможенном союзе и ЕЭП: Это повышает статус наших экономик

19 мая 2011 18:21
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Таможенный союз и формирование Единого экономического пространства стали сегодня основными темами для обсуждения на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

Участники заседания обсудили так же вопросы создания суда ЕврАзЭС и вопросы, касающиеся действий стран сообщества по преодолению мирового финансового кризиса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С 1 июля для Беларуси, России и Казахстана начнут действовать единые ставки пошлин и налогов в отношении ввозимых товаров, санитарный и ветеринарный контроль и принципы техрегулирования. Интерес к Таможенному союзу проявляют Кыргызстан и Таджикистан.

Владимир Путин, глава правительства Российской Федерации:
Убежден, создание общего рынка — а это свыше 170 миллионов человек и 2 триллиона долларов по совокупному капиталу — позволит нам активно наращивать торгово-экономическое сотрудничество и инвестиционные связи, расширить производственную и научно-техническую кооперацию. Я убежден, уважаемые коллеги, что это объединение станет весьма привлекательным и для других интеграционных объединений на европейском континенте. И вообще, в мире. Это повышает статус наших экономик. О заинтересованности войти в состав этих структур уже заявили наши коллеги из Киргизии, мы получили сигналы и от таджикских партнёров.

# Экономика

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