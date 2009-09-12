Путин не допустит укрепления рубля

Считается, что укрепление курса российского рубля невыгодно компаниям-экспортерам, которые получают прибыль в валюте, а тратят ее в рублях.

Центробанк России проводил политику плавной девальвации рубля с осени 2008 года и завершил ее в конце января 2009 года. При этом предельная стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро) была установлена на уровне 41 рубля. За указанный период стоимость рубля по отношению к доллару и евро снизилась почти на 40 процентов.

По словам Путина, помимо сдерживания роста стоимости национальной валюты, правительство намерено снизить инфляцию. Согласно официальному прогнозу правительства, потребительские цены в России в текущем году вырастут на 13 процентов. Для сравнения, в 2008 году инфляция составила 13,3 процента.

Кроме того, Путин отметил, что в российской экономике наметились первые признаки стабилизации. В частности, последнее время в РФ фиксируется ежемесячный рост экономики на процент. Ранее министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила, что российский ВВП по итогам второго полугодия 2009 года вырастет на 3,9-4,5 процента по сравнению с первой половиной года, пишет Lenta.ru.