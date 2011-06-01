Пути удешевления товаров первой необходимости в Беларуси

Как сделать цены на товары первой необходимости более доступными для населения, думают сейчас как в розничной, так и в оптовой сети.

Зачастую оказывается так, что на пути товара к потребителю оказывается не один посредник. Задачу сдержать рост цен на отдельные группы товаров поставил Президент. И сразу ряд крупных белорусских супермаркетов, в том числе и в регионах, объявили о снижении торговых надбавок.

Понимая, что все мы в итоге — потребители, план, как пойти на встречу магазинам, одна из компаний-импортеров разработала моментально. В ход тут же пошла выверенная логистика. Во-первых, ищут, где продукцию можно взять напрямую, минуя лишние звенья, влияющие на конечную цену. Во-вторых, пользуются самыми дешевыми путями доставки. В-третьих, ищут и находят общий язык с зарубежными поставщиками, которые дают те же отсрочки валютных платежей.

К примеру, чай, который пользуется неизменным спросом у белорусов, приехал в Минск из Шри-Ланки, непосредственно от производителя. Это один плюс. И сегодня импортер принял и еще одно принципиальное решение — в розничную сеть этот товар поступит с 10%-ной скидкой.

Скидки уже распространились на все группы товаров, в том числе из перечня социально значимых товаров (чай, кофе — в их числе). Здесь просто нашли точку безубыточности. В цену заложили ровно столько, чтобы остаться на плаву. Понимая, что трудности — временные, во главу угла поставили даже не прибыль, а сохранение трудового коллектива.

Альвидас Шаткаускас, директор компании-импортера:

Минимальная скидка — 10%. Подход дифферинцированный к каждому клиенту, потому что выставлять общую скидку на всех было бы неправильно. Мы стараемся уменьшать затраты.

При продаже того же чая и кофе уже в магазине к 10%-ной скидке поставщика добавляется снижение надбавки магазинной. В итоге товар реально дешевеет.

Лариса Дерягина, заместитель начальника отдела розничной торговли:

Применяются торговые надбавки на социально значимые товары. У нас произошло снижение торговых надбавок на 2-3%. На чайно-кофейную группу произошло снижение до 5%. В магазине низких цен торговые надбавки на все товарные группы не превышают 15%.

Такие тенденции наблюдаются по всей стране. Так, на 10% в среднем упала цена на отдельную бытовую технику в одном из универмагов Могилева. На столько же подешевела и детская одежда. Действует система скидок и кредитования.

Ольга Ахремчик, заместитель генерального директора универмага:

У нас присутствует все группы товаров — продукция легрома, бытовая техника, телевизоры, продовольствие. Ажиотажного спроса нет.

В каждом регионе к решениям общегосударственным добавляют что-то свое. В Могилеве в оптовых магазинах с нулевой наценкой можно купить молоко. До конца недели, говорят, такая акция будет на сосиски и масло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».