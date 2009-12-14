Пушной аукцион в Питере

На белорусскую пушнину открывают сезон охоты брокеры из Великобритании и Китая.

Оптовики от кутюр на аукционах в Санкт-Петербурге и Хельсинки скупают меха нашей норки за миллионы долларов. Калинковичская норка, например, однажды ушла с молотка по рекордно высоким ценам, оставив позади конкурентов из Голландии, Польши и России.

Пушной бизнес развивается по диким законам рынка и становится прибыльной статьей доходов. Например, за 2008 год белорусы экспортировали мехов на 20 миллионов долларов. А сейчас наши норки будут набивать себе цену на пушком аукционе в городе на Неве. Торги начнутся завтра. Шансы сорвать цену в три шкуры – на все 100.

Овчинка выделки стоит. В СПК «Остромечево» Брестского района вырос настоящий пушной городок. Его населяют более 8 тысяч самых благородных зверьков. Здесь им все условия – миниаппартементы и диетолог, который до калорий просчитает рацион.

Вадим Дорошук, зверотехник зверокомплекса СПК «Остромечево»:

Норка - очень привередливый зверек. В рацион входит и рыбная группа, и мясная, и даже зерновые.

Белые, черные, коричневые и сапфировые. На вкус и цвет предлагаются норки 8 видов. Постоянными клиентами здесь уже стали представители из России, Греции, Англии, Польши, Дании, Литвы.

Белорусские норки расходятся по всему миру. И в Грецию и в Китай. А шубы с этих стран расходятся по белорусским рынкам. И цены на такую одежду обычно кусаются. Поэтому наш покупатель все чаще выбирает марку «Сделано в Беларуси».

Говорить о том, как дорого будет оценена наша норка в Санкт-Петербурге – все равно, что делить шкурку неубитого зверька. Однако с учетом того, что в России потребляется 9 миллионов изделий и только полтора производится - расти нашим норкам есть, куда.