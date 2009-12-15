П.Сумин: Мы привыкли к качественной белорусской технике, продуктам, белью, обуви, одежде

Беларусь должна создавать новые модели сотрудничества с российскими регионами, заявил Александр Лукашенко на встрече с делегацией Челябинской области.

Взаимные визиты делегаций Беларуси и российских регионов – это давняя и очень эффективная в экономическом смысле традиция. На таких встречах легче всего решать вопросы, налаживать контакты и заключать сделки.

Вот и сегодня, Президенту не успели представить всех гостей из уральского региона, а протокольные приветствия уже перетекли в деловое русло. Дело в том, что подавляющее большинство сегодняшних гостей — это директора и бизнесмены, привыкшие говорить предметно. Сразу за предложением директора Челябинского тракторного завода последовало еще два от представителя Курганской области. Первое – о создании совместного производства МТЗ и кооперации в строительстве мостов.

Установив, пожалуй, новые стандарты в эффективности переговоров, стороны приступили к обсуждению. Говорили не только о перспективах, но и мерах по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса. Челябинская область во многом похожа на Беларусь. Может, поэтому и связи у нас очень прочные. А во всем товарообороте с Россией Уральский федеральный округ составляет больше трети объема — почти 12 млрд. долларов. Беларусь для Челябинской области тоже важнейший экономический партнер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Сложившийся уровень кооперации показывает, что мы производим общий продукт, и в этой ситуации не должно быть сложностей в доступе товаров на рынки друг друга. Мы должны принять меры, позволяющие предприятиям Беларуси и России без ограничений пользоваться мерами господдержки, иметь равный доступ к госзакупкам и кредитным ресурсам. В сложившихся непростых условиях мы должны не только не ослаблять наработанные связи, но и создавать новые модели сотрудничества, способствующие совместному преодолению негативных последствий мирового кризиса.

Петр Сумин, губернатор Челябинской области (Россия):

- Беларусь для нас является стратегическим партнером. В целом, мы привыкли к качественной белорусской бытовой технике, продуктам питания, белью, обуви, одежде. Мы нуждаемся в сельскохозяйственной технике, мы привыкли к ней, она надежна, проста, она высокопроизводительная. В последнее время вы в этом плане далеко шагнули вперед и мы не покупаем дорогую зарубежную технику, а покупаем именно вашу технику, готовы ее и дальше покупать. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча и Ваше отношение к нам, к Челябинской области, к Уралу, еще больше укрепит наше сотрудничество.

Для продвижения белорусской продукции на территории Челябинской области перспективной выглядит идея строительства торгово-логистического центра оптовой торговли и даже создание электронных торгов. Планирует развивать свою сеть и челябинский МАЗ-сервис. Радиозавод «Полеты» готов предложить нам свои разработки по системам управления воздушным движением. Есть и более крупные проекты.

Петр Сумин, губернатор Челябинской области Российской Федерации:

- Комбинат «Магнезит» заинтересован сегодня в большегрузных самосвалах БелАЗ, они работают на предприятии, но нужны будут еще машины и запчасти к ним. Они хотят работать на долговременной основе.

Россиян познакомили с возможностью увеличить приток наших товаров в Челябинскую область. Причем, речь идет и о кредитной поддержке бизнесменов и фермеров, покупающих товары белорусских марок. Хорошие перспективы и у проекта сборочного производства «Гомсельмаша» в Троицке — косилок для агропромышленного комплекса. Готово предложение для участия челябинской стороны в строительстве листопрокатного завода в Жлобине. Мы же вполне могли бы предложить свои услуги в развитии животноводческих комплексов на Урале.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

- Поле огромное, возможности большие, желание есть. Я думаю надо просто организовать исполнение, если мы утроили товарооборот с 2000 года.

Александр Лукашенко:

- Если бы мы создавали сборочное производство, товаропроизводящую сеть с поддержкой губернаторов — я уверен, у нас бы было меньше жуликов. Надо обязательно связываться с руководством регионов и получать поддержку. Если не нужна поддержка, так хоть губернатор скажет: «С ним работай, я буду поддерживать, я гарантирую» — это дорогого стоит.

По итогам этого однодневного визита стороны в Правительстве подписали протокол мероприятий на ближайшие два года. А это сотрудничество не только в торгово-экономическом направлении, но и научно-техническом, а также культурном.