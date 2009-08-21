Прямые иностранные инвестиции в белорусскую экономику выросли вдвое

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Пётр Жабко. Всего за первое полугодие поступило более 4 миллиардов.

Больше всего финансовых вложений привлечено в транспортную сферу. Принятые меры по обеспечению благоприятного инвестклимата позволили обеспечить как реализацию крупных совместных и иностранных проектов, так и сыграть свою роль в техническом перевооружении отечественных промышленных предприятий. Таких как МАЗ, МТЗ, Беларуськалий и многих других.

Более того, сегодня стало известно, что Беларусь и Россия разработали 19 новых совместных инвестпроектов общей стоимость 10 млрд. долларов. В настоящее время они обсуждаются. Главной задачей по привлечению инвестиций Минэкономики видит в создании таких условий, чтобы инвестор приходил самостоятельно. Этому может поспособствовать принятие нового инвестиционного кодекса, поправки в который будут доработаны до 1 сентября.